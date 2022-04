Wetterdienst warnt vor Schnee und glatten Straßen

Morgen am Palmsonntag wird es frostig. Regen-, Schnee- und Graupelschauer prägen das Wochenende. Eben erst ist Sturm Nasim durch Bayern gefegt, da sagt der Deutsche Wetterdienst für die Nacht zum Sonntag erneut Schneefall im Freistaat vorher.

Glätte-Gefahr auf Bayerns Straßen

Im Süden und in den Alpen könnten den Meteorologen zufolge bis zum Sonntagvormittag 10 bis 15 Zentimeter, in den Nordwestlagen sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Selbst im nördlichen Franken und in den östlichen Mittelgebirgen könnte es schneien. Für die Straßen in Bayern besteht teilweise Glättegefahr.

Zu Beginn der Karwoche freundlicheres Wetter

Zum Beginn der Karwoche soll das Wetter freundlicher werden mit Wolken und vereinzelten Schauern. Wolkig bleibt es am Montag vor allem im Osten und Nordosten Deutschlands. Im Rest des Landes ist es teils wolkig, teils ziehen hohe Wolkenfelder durch. Kalt bleibt es in Vorpommern mit Höchsttemperaturen um 8 Grad, am Oberrhein erreichen die Temperaturen immerhin 19 Grad.

Ab Dienstag Sonne und noch mehr Saharastaub

Ab Dienstag wird es sonniger. Und staubig: "Ein neuer Schwall Saharastaub könnte seinen Weg nach Deutschland finden, der in der Folge wieder zunehmend die Einstrahlung dämpfen könnte", so die Vorhersage von DWD-Meteorologe Sebastian Schappert. Die Höchstwerte im Nordosten werden zwischen 12 und 16 Grad erwartet, sonst bei 16 bis 22 Grad. Örtlich kann es weiter zu Nachtfrost kommen.