Das Pfingst-Wetter: Schwülwarm mit teils kräftigen Gewittern

Am heutigen Freitag geht es schon los mit Blitz und Donner: Am Nachmittag ziehen von Baden-Württemberg her und aus den Alpen heraus teils kräftige Gewitter nach Bayern herein. Da sind punktuell auch Hagel, Starkregen und Sturmböen möglich.

Am Abend und in der Nacht zu Samstag breiten sich die Gewitter nordostwärts aus und schwächen sich dabei langsam ab.

Am Samstag liegt etwas weniger Gewitterenergie in der Luft

Ein Hauch von Zwischenhoch macht den Samstag nicht ganz so gewitteranfällig. Es sind zwar erneut einzelne Schauer und Gewitter unterwegs, örtlich können die auch kräftiger ausfallen, aber es droht keine große Unwetterlage. Zwischendrin scheint auch mal länger die Sonne.

Am Pfingstsonntag drohen verbreitet Unwetter

Der Pfingstsonntag beginnt freundlich - die Sonne scheint verbreitet. Ab dem frühen Nachmittag breiten sich von Westen her aber neue Schauer und Gewitter aus und ziehen ostwärts durch Bayern. Dabei kann sich eine Gewitterlinie formieren, auch Superzellen sind möglich, das Unwetterpotential steigt stark an. Hagelunwetter, Überflutungen durch kräftigen Regen und schwere Sturmböen können die Folge sein.

Hier finden Sie Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes

Der Pfingstmontag ist weiterhin unbeständig mit Gewittern

Auch am zweiten Pfingstfeiertag gibt es kein stabiles Wetter, einzelne gewittrige Regengüsse machen die Planung für die Gestaltung des Tages nicht ganz einfach. Die lokalen Gewitter am Montag sollten immerhin nicht unwetterartig ausfallen - das ein oder andere kräftigere Exemplar kann aber durchaus dabei sein. Dazwischen gibt es auch sonnige Phasen.

Schwülwarme Luft am ganzen langen Pfingstwochenende

Abseits der Gewitter gibt es durchaus Badetemperaturen und sonnige Strecken: Am heutigen Freitag und Pfingstsonntag geht es hoch auf 24 bis 28 Grad, am Samstag steigen die Temperaturen auf 21 bis 27 Grad. Am Pfingstmontag werden Höchstwerte von 23 bis 27 Grad erwartet.