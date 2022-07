Europa unter Hitzeglocke – Feuer in London

Brexit hin oder her: Klimatisch ist die britische Insel dem Kontinent derzeit so nahe wie selten. Nach der heißesten je auf der Insel gemessenen Nacht ist heute Mittag am Londoner Flughafen Heathrow erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von 40,2 Grad gemessen worden - der bisherige Rekord lang 2019 bei 38,7 Grad.

Im langjährigen Durchschnitt liegen die Temperaturen in Großbritannien im Juli zwischen 12 Grad in der Nacht und einem Höchstwert von 21 Grad am Tag. Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit von Temperaturen über 40 Grad in Großbritannien inzwischen zehn Mal höher ist als noch in der vorindustriellen Zeit.

Überhitzte Landebahnen und leere Bahnhöfe in Großbritannien

Am Airport Luton, dem kleineren Bruder von Heathrow, blieben wegen Überhitzung der Landebahn alle Maschinen am Boden - was vor allem deshalb ein Problem war, weil auch zahllose Züge in Großbritannien wegen der Gefahr von Gleisverformungen im Schneckentempo oder gar nicht fuhren.

Londons Kings Cross Station, normalerweise ein Knotenpunkt für den Bahnverkehr, war am Nachmittag praktisch leer. Auch auf den Straßen der Hauptstadt waren heute weniger Fahrzeuge als üblich unterwegs, weil sich viele an die Empfehlung hielten, sich nicht der Sonne auszusetzen.

Londoner Feuerwehr erklärt "Großschadenslage"

Im Großraum London kämpft die Feuerwehr auch am Abend noch gegen zahlreiche Brände. Große Flächen mit von der Sonne ausgedorrtem Gras stehen in Flammen, die immer wieder auf Wohngebiete übergreifen. Im 30 Kilometer von London entfernten Ort Wennington waren rund hundert Feuerwehrleute und 15 Löschfahrzeuge im Einsatz. Fernsehbildern zeigen riesige Rauchschwaden und ausgebrannte Wohnhäuser. Die Feuerwehr rief eine "Großschadenslage" aus, die Einsatzkräfte sprachen von "ungekannten Herausforderungen".

Hitzetest für die Infrastruktur

Verkehrsminister Grant Shapps erklärte, die Verkehrsinfrastruktur des Landes sei schlicht nicht darauf ausgelegt, derartigen Temperaturen standzuhalten. Es werde viele Jahre dauern, sie daran anzupassen. Auch im Gesundheitswesen und in den Schulen führte die Hitze zu etlichen Störungen - nicht nur in Großbritannien.