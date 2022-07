Der heißeste Tag des Jahres – und die Hitzewelle hält an

Mit Temperaturen weit über 30 Grad hat Deutschland die Hitze deutlich zu spüren bekommen. Für das Jahr 2022 wurde am Dienstag ein Temperaturrekord aufgestellt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wurden am Nachmittag an einer Station in Duisburg-Baerl in Nordrhein-Westfalen 39,5 Grad gemessen. Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld folgte mit 39,2 Grad. Dahinter lag Hohenbostel in der Stadt Barsinghausen bei Hannover (39,1 Grad).

Der DWD sprach von einer "starken Wärmebelastung" für Deutschland. Der Hitze-Schwerpunkt war demnach der Bereich vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis nach Nordrhein-Westfalen.

Der bis dato heißeste Tag dieses Jahres war der 19. Juni, damals wurden laut DWD in Cottbus und Dresden 39,2 Grad gemessen. Der bisherige Hitzerekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg. In Bayern wurde der bisherige Höchstwert 2015 mit 40,3 Grad in Kitzingen gemessen.