Bis zu einem Meter Neuschnee in den Alpen, Sturm im Norden

Für einen Ausflug eignet sich laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh am besten der morgige Sonntag: Ab Mittag lockt ein Mix aus Sonne und Wolken, die Temperaturen liegen zwischen vier und acht Grad, es bleibe allerdings sehr windig.

Heute, am Samstag, ist es dagegen eher bewölkt, bei Temperaturen zwischen drei und sieben Grad. Hier und dort schneit oder regnet es. In der Nacht liegen die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Erwartet werden ein bis drei Grad.

Zu Wochenbeginn wird es sehr ungemütlich

In der neuen Woche wird es ausgesprochen ungemütlich: Im Flachland erwartet der BR-Meteorologe "richtiges Schmuddelwetter" mit Wolken, Wind, Nassschnee und Regen. In den Bergen soll es stark schneien. So könnten in den Hochlagen des Bayerischen Waldes bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen, in den Alpen bis zu einem Meter. Spätestens ab Dienstag drohe dann starke Lawinengefahr, so Sachweh.

So sehr der Neuschnee auch locken mag, das Wetter sei am Montag und Dienstag alles andere als bergtauglich: Es wehen laut dem Experten stürmische Winde, über einigen Gipfeln seien sogar Orkanböen zu erwarten. Die Sicht liege bei fast bei Null, die Gipfel blieben wolkenverhangen.

Leichte Sturmflut an der Nordsee

An der Nordsee sieht der Meteorologe eine Sturmflut heranrollen. Allerdings sei es eine eher leichte Sturmflut, die vermutlich eher glimpflich vorübergehen werde.

Im Freistaat hält das windige Wetter länger an, so der BR-Meteorologe. Starkwind und Sturm für ein bis zwei Tage seien durchaus normal. Vier Tage aber, wie sie uns jetzt bevorstünden, seien ungewöhnlich.

Auch der Deutsche Wetterdienst erwartet von heute an bis morgen heftigen Sturm mit orkanartigen Böen an der Nord- und Ostseeküste sowie in den nordöstlichen Regionen Ostdeutschlands. In höheren Lagen kann es demnach schwere Sturmböen geben, also etwa auch im Bayerischen Wald und in den Alpen.