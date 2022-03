Westen denkt über Stopp der Energieimporte aus Russland nach

In den Unionsparteien wird die Forderung laut, die Importe von Öl und Gas aus Russland zu beenden. Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen schreibt in einem Gastbeitrag im "Tagesspiegel", man müsse "alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Ukrainer in ihrem Kampf gegen Putin und für die Freiheit zu unterstützen".

Röttgen appellierte an die Bundesregierung, die Gas- und Ölimporte aus Russland "jetzt" zu stoppen. Es sei möglich, die ausbleibenden Gaslieferungen durch Gasvorräte bis zum nächsten Winter zu ersetzen.

Röttgen: "Nicht weiter zögern"

Ein Importstopp für Öl und Gas werde zwar wahrscheinlich zu Lasten anderer Ziele wie Klimaschutz und dem Ende der Kernenergie gehen. "Aber für viele Ukrainer wird es zu spät sein, wenn wir jetzt weiter zögern", erklärte Röttgen. Man müsse alle wirtschaftlichen Register ziehen, um Putins System so hart wie möglich von innen zu treffen und finanziell auszutrocknen, so Röttgen weiter.

Damit greift der Außenexperte CDU-Chef Friedrich Merz vor, der noch am Samstag erklärt hatte, dass man im Augenblick keine Verschärfung der Sanktionen Richtung Verzicht auf Energielieferungen aus Russland erwäge. Man sei aber offen, so Merz weiter, wenn sich dieser Krieg fortsetze, wenn auch die Grausamkeiten an der Zivilbevölkerung sich fortsetzen sollten, dass man dann auch zu diesem Mittel greifen müssten".

Weber: "Bei weiterer Eskalation mehr Unabhängigkeit"

Ähnlich äußerte sich der CSU-Vize Manfred Weber. Dem "Münchner Merkur" sagte der EVP-Faktionsvorsitzende, er fürchte, die Brutalität des Krieges werde in den nächsten Tagen zunehmen.

"Die Ukrainer kämpfen gerade unseren Kampf für Freiheit und Demokratie. Vor diesem Hintergrund: Wenn es zu einer weiteren Eskalation des Krieges kommt, müssen wir unabhängig werden von Russlands Energie. Gerade Öl und Kohle können wir mit anderen Partnern ersetzen", so Weber.

Der bayerische Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann betonte BR Fernsehen, dass Energiepolitik auch Sicherheitspolitik sei. Deutschland müsse sich vom Energielieferanten Russland unabhängiger machen. Hartmann bekräftigte: "Jeder, der jetzt Energie spart, schadet Putin", meinte der bayerische Grünen-Fraktionschef. Er schlug vor, die Heizung in Privathaushalten auf 21 Grad herunterzuschalten und beim Autofahren Benzin zu sparen mit Tempo 120 statt 180. "Jeder Liter, den wir nicht verbrauchen, fehlt Putin in seiner Kriegskasse", so Hartmann.