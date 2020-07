Kleinflugzeug stürzt auf Mehrfamilienhaus ab: Drei Tote

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf ein Wohnhaus sind in Wesel am Niederrhein nach ersten Erkenntnissen drei Menschen ums Leben gekommen. Die Identität der Toten sei noch unklar. Offen sei auch, ob sich unter ihnen der Pilot befinde. In dem Flugzeug soll Platz für zwei Personen gewesen sein. Zwei weitere Menschen seien verletzt gerettet worden, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle Wesel.

Das Flugzeug sei auf das Hausdach gestürzt. Dieses habe daraufhin Feuer gefangen. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es am Nachmittag. Bei der Begehung hätten Feuerwehrleute ein kleineres, leicht verletztes Kind entdeckt, das vermutlich in dem Haus wohnt. In dem Mehrfamilienhaus sollen sich nach Angaben des Sprechers fünf Wohnungen befinden.

Unglücksstelle im Norden Wesels weiträumig gesperrt

Die Einsatzkräfte haben den Bereich um den Unglücksort, der im Norden Wesels an der Färberstraße liegt, weiträumig abgesperrt. Augenzeugen berichten, dass zuvor ein Heißluftballon mit dem Flieger zusammengestoßen sei. Das ist jedoch bislang nicht offiziell bestätigt worden.

In der Nähe der Absturzstelle fanden die Rettungskräfte einen Fallschirm. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Notfallbremsfallschirm des Flugzeugs handelt. Vermutlich sei das Flugzeug vom Flugplatz Marl aus gestartet, sagte der Sprecher weiter.