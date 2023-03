Werneke: Ohne mehr Bezahlung, blutet der öffentliche Dienst aus

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat den für Montag angekündigten Großstreik im gesamten Fernverkehr und großenteils auch im Regionalverkehr der Deutschen Bahn verteidigt: "Ein Arbeitskampf, der keine Wirkung erzielt, ist ein zahnloser Arbeitskampf", sagte er am Freitag im Fernsehsender Phoenix. Die Tarifverhandlungen gehen in die dritte Runde.

"Besser ein Tag Belastung als wochenlanger Arbeitskampf"

Er räumte ein, dass der gemeinsame Streik mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG zur Belastung für viele Menschen werde, "aber besser ein Tag Belastung mit der Perspektive, zu einem Tarifabschluss zu kommen, als ein wochenlanger Arbeitskampf". Denn davon wären nicht nur die Verkehrsbereiche betroffen, "sondern auch Krankenhäuser, Abfallwirtschaftsunternehmen und Kitas", sagte Werneke.

"Öffentlicher Dienst blutet aus"

Werneke sieht sich und die Beschäftigten im Recht - auch im Sinne der Menschen im Land: "Ohne mehr Bezahlung, insbesondere für die, die es nötig haben, blutet der öffentliche Dienst aus", begründete der Verdi-Chef den geplanten Warnstreik im BR24 TV.

Er erhofft sich ein "deutliches Signal" an die Arbeitgeber. Eine bessere Bezahlung im Verkehrsbereich sei dringend notwendig, hier seien tausende Stellen unbesetzt, weil die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen zu schlecht seien, sagte Werneke im Interview.

"Kommunen haben mehr Geld als Beschäftigte"

Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr im Monat. Ansonsten würden immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem öffentlichen Dienst "abwandern".

Außerdem sei die Finanzlage der Kommunen deutlich besser als die der Beschäftigten. "Städte, Länder und Gemeinden haben im vergangenen Jahr einen Überschuss von 8,5 Milliarden Euro erzielt. Und weiterhin haben wir steigende Einnahmen."

"Zustände in Krankenhäusern katastrophal"

Neben dem Verkehrsbereich beschrieb der Verdi-Chef auch die Zustände in Krankenhäusern und Kitas als katastrophal. Deswegen seien in der Vergangenheit immer wieder einzelne Beschäftigungsgruppen bestreikt worden – mit Wirkung, wie der 55-Jährige findet: "Vor allen Dingen haben die Arbeitgeber gespürt und müssen sehen, dass die Unterstützung für die Forderung nach einer angemessenen Lohnerhöhung so hoch ist wie schon lange nicht mehr."

Mit Informationen von AFP