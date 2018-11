Werbeverbot für Abtreibungen stürzt SPD in ein GroKo-Dilemma

Bei dem Paragraphen handelt es sich um das sogenannte "Werbeverbot für Abtreibungen“. Es führte immer wieder dazu, dass Ärzte zu Geldstrafen verurteilt wurden. Sie hatten auf ihrer Homepage darauf hingewiesen, dass sie Abtreibungen durchführen.

Das ist keine Werbung, sagt die SPD, sondern Information. Sie will den Paragraphen 219a abschaffen oder zumindest reformieren. Die Union will das nicht.

SPD unter Zugzwang

In diesem Konflikt haben sich die Sozialdemokraten selbst in Zugzwang gebracht. Denn im Frühjahr hatte der SPD-Parteivorstand beschlossen: Bis zum Herbst muss es eine Einigung mit der Union geben, sonst wird der Fraktionszwang aufgehoben und jeder Abgeordnete entscheidet nach seinem Gewissen. Das allerdings käme fast schon einem Koalitionsbruch gleich.

Jetzt ist es Herbst, aber eine Einigung ist noch immer nicht in Sicht. Das zuständige Bundesjustizministerium gibt auf Anfrage nur bekannt:

"Die Bundesregierung arbeitet weiter intensiv an einer Lösung. Die beteiligten Ministerinnen und Minister führen konstruktive Gespräche, diese werden zeitnah fortgesetzt." Bundesjustizministerium

In der vergangenen Woche saßen Justizministerin Katarina Barley, Familienministerin Franziska Giffey, Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer zusammen, um eine Lösung zu finden - ohne Erfolg. Die Fronten scheinen verhärtet. Die Union stellt den Schutz ungeborenen Lebens in den Mittelpunkt. Die SPD will dagegen Rechtssicherheit für Ärzte und Informationsfreiheit für betroffene Frauen.

SPD könnte sich ohne den Koalitionspartner durchsetzen

Für die Position der SPD gibt es im Bundestag eine satte Mehrheit: Auch Grüne, Linke und die FDP möchten den Paragraphen 219a in der jetzigen Form auf keinen Fall beibehalten. Würde die SPD also den Fraktionszwang aufheben, eine Bundestagsmehrheit wäre ihr gewiss.

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae machte im Oktober im Bundestag noch einmal klar: Wir sind dabei.

"Wenn die Union nicht einschwenken will, dann sollte die SPD die Frage hier allein zur Abstimmung bringen. Und ich kann ihnen für die FDP sagen: Wir werden uns keiner Initiative verwehren, die dafür sorgt, dass nicht alles so bleibt, wie es ist." Stephan Thomae, FDP

Abgeordneten zufolge steigt in der SPD-Fraktion der Druck, die Sache endlich zu klären. Viele erinnern sich noch ans Frühjahr, als Bundeskanzlerin Merkel in der SPD-Fraktion zu Besuch war und versprach: Wir finden gemeinsam eine Lösung. Aber in der Zwischenzeit hat die Union einen neuen Fraktionsvorsitzenden bekommen: Ralph Brinkhaus. Viele in der SPD glauben, dass er sich einem Versprechen, das Merkel im Frühjahr gegeben hat, weniger verpflichtet fühlt, als zum Beispiel der alte Fraktionsvorsitzende Volker Kauder.

Noch Zeit bis zum Winteranfang

Vor wenigen Tagen sagte SPD-Bundesjustizministerin Barley in einem Interview recht schmallippig: Der Parteibeschluss habe der Großen Koalition bis zum Herbst Zeit für eine Lösung gelassen. Und der Herbst sei ja noch nicht zu Ende.