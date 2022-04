Wer zahlt was? Entlastungspaket sorgt für Streit

Die Energiepreise sind in den vergangenen Wochen aufgrund des Krieges in der Ukraine massiv gestiegen. Die Bundesregierung will die Bürgerinnen und Bürger unterstützen und hat jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen: wie etwa ein Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn sowie einmalig mehr Kindergeld. Doch nicht alle sind glücklich mit diesem Entlastungspaket. Vor allem die Finanzierung der Maßnahmen ist zum Teil umstritten.

Energiepreispauschale, mehr Kindergeld, billigerer Sprit

"Alle können zufrieden sein", sagt FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blau. Er lächelt in die Kamera. Jetzt könnten alle in die Umsetzung gehen, sagt er. "Ich wünsche mir, dass das gut und reibungslos läuft."

Wissing kommt gerade aus einer Sitzung des Bundeskabinetts. Die Regierung hat ihr zweites Entlastungspaket beschlossen, mit dem Ziel, die Bürger bei den Energiekosten zu entlasten. Tatsächlich könnten auf den ersten Blick alle zufrieden sein. Das Paket ist umfassend.

Jeder Erwerbstätige soll eine einmalige Zahlung von 300 Euro erhalten, die sogenannte Energiepreispauschale. Familien mit Kindern bekommen zusätzlich einmalig 100 Euro pro Kind. Für Sozialleistungsempfänger gibt es noch weitere 100 Euro. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe soll gesenkt – tanken also billiger – werden. Und zuletzt: Im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr will die Regierung bundesweit ein Neun-Euro-Ticket einführen.

Vor allem Neun-Euro-Ticket sorgt für Kontroversen

Aber trotz dieser umfassenden Maßnahmen: Zufrieden sind nicht alle. Im Gegenteil: Die Kritik an vielen der Maßnahmen reißt nicht ab – vor allem am 9-Euro-Ticket. Mit diesem soll es möglich sein, für neun Euro im Monat mit allen Zügen des Nah- und Regionalverkehrs zu fahren – und zwar für drei Monate zwischen Juni und August. Das Ziel der Regierung ist dabei nicht nur, die Menschen finanziell zu entlasten, sondern auch, sie für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen. Aber Umsetzung und Finanzierung sind strittig.

Städtetagspräsident kritisiert Verwaltungsaufwand

So kritisierte der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, am Morgen im Deutschlandfunk, dass die Maßnahme einen enormen Verwaltungsaufwand mit sich bringe, zum Beispiel um bestehende Semestertickets, Jobtickets oder Monats-Abos so umzustellen, dass der Rabatt auch bei allen ankomme. Gleichzeitig gelte das Ticket aber nur begrenzt, so Lewe. "Was ist danach?" Man brauche auch Mittel, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen.

Finanzierung des Neun-Euro-Tickets ist umstritten

Der Streit um das Geld ist der Knackpunkt des Nein-Euro-Tickets. Das Verkehrsministerium rechnet damit, dass den Verkehrsunternehmen 2,5 Milliarden Euro durch das Neun-Euro-Ticket verloren gehen. Diese will der Bund übernehmen – und keinen Cent mehr. Die Bundesländer befürchten aber, dass die Kosten steigen könnten und fordern in einem Brief, dass der Bund in diesem Fall ebenfalls einspringen müsse. Der Bund lehnt das ab und verweist darauf, dass man bei den 2,5 Milliarden Euro davon ausginge, dass die Länder gar keine Einnahmen haben würden. Mit dem Neun-Euro-Ticket würden die Länder allerdings durchaus Geld erhalten.

Diskussion um langfristige Förderung des ÖPNV

Außerdem streiten Bund und Länder darüber, wie der öffentliche Nahverkehr langfristig besser aufgestellt werden kann. Mit der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen deutlich gesunken. Außerdem steigen die Kosten für Energie und Personal. Die Länder erwarten in diesem Jahr Mehrkosten von 2,95 Milliarden Euro. Die Hälfte, nämlich 1,5 Milliarden Euro, solle der Bund übernehmen. Verkehrsminister Wissing sagte dazu am Mittwoch, dass diese Forderung nicht im Zusammenhang mit dem geplanten Neun-Euro-Ticket stehe. Man habe eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu dem Thema eingesetzt.

Kritik auch an Energiepreispauschale

Die Kritik am Neun-Euro-Ticket ist nicht die einzige. Sozialverbände sehen vor allem auch die Energiepreispauschale skeptisch. Die Bonus-Zahlung von 300 Euro soll vom Arbeitgeber als Zuschuss gezahlt werden. Rentner erhalten diese Zahlung also nicht. Laut Sozialverbänden seien sie aber oftmals besonders auf die finanzielle Unterstützung angewiesen.

Die Union kritisiert außerdem, dass Arbeitgeber das Geld vorstrecken müssten. Außerdem komme die Zahlung zu spät: Die 300 Euro sollen im September ausgezahlt werden, wenn die nächste Heizperiode beginnt. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: Die Entlastungen griffen zu kurz, die Verteilung sei unfair.

Ergänzungshaushalt zur Finanzierung nötig

Die Regierung ließ die Kritik heute an sich abperlen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies darauf, dass Rentner etwa auch durch das Neun-Euro-Ticket entlastet würden oder dadurch, dass die Steuer auf Kraftstoffe gesenkt werde. "Alle werden nach Kräften entlastet", so Hebestreit.

Tatsächlich ist das Entlastungspaket Resultat vieler und langer Diskussionen. In einer Nachtsitzung haben sich die Koalitionsparteien darauf geeinigt. Dabei haben sie weniger einen großen Kompromiss geschmiedet, sondern haben sich auf viele einzelne Maßnahmen geeinigt. So konnte jede Ampel-Partei am Ende das Gefühl haben, ihre Ideen durchgesetzt zu haben. Allerdings: All diese Maßnahmen kosten auch. Neben dem Entlastungspaket hat die Bundesregierung am Mittwoch auch einen Ergänzungshaushalt in Höhe von 40 Milliarden Euro beschlossen, mit dem vor allem – aber nicht nur – das Entlastungspaket finanziert werden soll.