Wer wird SPD-Chef? Ein kniffliges Puzzle

Die Stimmung war schon mal schlechter im Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der SPD. Nach der gewonnenen Bundestagswahl aber herrschte entspannte, beinahe fröhliche Gelassenheit. Bis Norbert Walter-Borjans, zusammen mit Saskia Esken Co-Vorsitzender der Sozialdemokraten und Chef im Willy-Brandt-Haus erklärte, das sei es jetzt für ihn gewesen. Auf dem kommenden Parteitag Anfang Dezember werde er nicht mehr antreten. Seitdem ist die Stimmung nicht schlechter, aber etwas angespannter geworden. Die große Frage lautet: Wer folgt Norbert Walter-Borjans nach? Saskia Esken hatte vor der Bundestagswahl ihre Bereitschaft durchscheinen lassen weiterzumachen, sie kann sich das durchaus vorstellen. Der Kanzlerkandidat der SPD und mögliche Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits abgewunken, er wird seinen Hut nicht in den Ring werfen.

Was macht Kevin Kühnert?

Die SPD hatte ihre Parteivorsitzenden in einem langen und zähen Prozess über eine Mitgliederbefragung nach 23 Regionalkonferenzen bestimmt, das Duo Esken/Walter-Borjans verdankte seine Wahl vor allem der Mobilisierung von Kevin Kühnerts linken Jusos. Kevin Kühnert, der mittlerweile stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender und direkt gewählter Bundestagsabgeordneter ist, wird daher auch genannt, wenn es um die Nachfolge von Walter-Borjans geht.

Es könnte aber auch alles ganz anders kommen. Wenn etwa der sehr erfolgreiche Generalsekretär Lars Klingbeil, der die Kampagne der SPD zur Bundestagswahl zu verantworten hat, seine Bereitschaft zur Kandidatur erklären sollte, gäbe es kaum jemanden, der etwas dagegen hätte.

Macht Saskia Esken weiter?

Bleibt die Frage: Was passiert mit der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken? Die Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg gehört dem linken Flügel der SPD an, sie hat dort zahlreiche Unterstützer. Sollte sie Ministerin in einem Kabinett Scholz werden, wird sie wohl den Parteivorsitz aufgeben. Das hat ihr SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bereits nahegelegt.

Wenn nicht, wird es schwierig. Denn sollte Saskia Esken Co-Parteivorsitzende bleiben, bräuchte sie immer noch einen Mann an ihrer Seite, weil die SPD die Teamlösung schätzen und lieben gelernt hat und auch in Zukunft mit einem Duo an der Spitze auftreten will. Das hat Norbert Walter-Borjans heute bestätigt. Lars Klingbeil könnte mit Saskia Esken, das hat er in der Vergangenheit des Öfteren bewiesen. Ob er aber mit ihr wollte?

Die Geheimwaffe Manuela Schwesig

Die SPD hat auf jeden Fall mehrere Optionen: Esken/Klingbeil ist eine. Schwesig/Klingbeil eine andere. Für die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern spricht, dass sie bereits als kommissarische SPD-Vorsitzende einige Zeit im Willy-Brandt-Haus verbracht hat. Sie hat sehr erfolgreich die Landtagswahlen Ende September gewonnen und wird wahrscheinlich eine rot-rote Landesregierung führen. Sie gilt als die Frau der Zukunft in der SPD, zusammen mit Lars Klingbeil stünde sie für Aufbruch und Stabilität gleichermaßen, genau das, was die SPD in der Bundesregierung anstrebt.

Hier ist wiederum die Frage: Will sich Manuela Schwesig, die vor kurzem eine schwere Erkrankung überstanden hat, diese Doppelbelastung zumuten? Noch hält sich Schwesig in der Frage der Kandidatur bedeckt.

Und was ist eigentlich mit Rolf Mützenich?

Bleibt Option Nummer drei. Esken/Mützenich. Beide haben das vergangene Jahr sehr eng zusammengearbeitet, sie kennen sich, dass sie sich mögen, wäre allerdings übertrieben. Beide an der Spitze würden eine gewisse Kontinuität bedeuten. Dass sie dem linken Flügel zugerechnet werden, dürfte ebenfalls kein Hindernis sein.

Die Option hat zudem den Charme, dass gleich mehrere Personal-Fragen damit gelöst werden. Rolf Mützenich hat wie auch Norbert Walter-Borjans keine ehrgeizigen Karriere-Ambitionen mehr, er könnte den anstrengenden Fraktionsvorsitz abgeben - an den bisherigen Generalsekretär Lars Klingbeil. Dann bräuchte die SPD nur noch einen neuen Generalsekretär. Oder eine Generalsekretärin.