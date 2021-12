Wer wird Chef der CDU? Ein Triell ohne Kontroversen

Wie lässt sich eine Partei erneuern, die nach 16 Jahren an der Macht eine Bundestagswahl verliert und seitdem ihren Kompass sucht? Erst zum dritten Mal in ihrer Geschichte findet sich die CDU in der Oppositionsrolle wieder und ist gezwungen, sich neu zu erfinden. Wem diese Aufgabe als Parteichef zugetraut wird, entscheidet erstmals die Parteibasis.

Drei Kandidaten stehen zur Wahl: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun.

Keiner verbreitet so recht Aufbruchsstimmung

Nach drei Einzelvorstellungen der Kandidaten um den CDU-Vorsitz in der vergangenen Woche folgte am Mittwochabend die Abschlussrunde im Wettbewerb um die Führung der Partei. In einem "Townhall"-Format, in dem 25 ausgewählte CDU-Mitglieder den Kandidaten ihre Fragen stellen dürfen, ist zu Beginn viel von Diskussionskultur die Rede. Dass mit den Mitgliedern "Zukunftsdialoge" geführt werden müssen, sagt etwa Helge Braun. Norbert Röttgen will eine "Auseinandersetzung der Flügel" in der Partei, er betont: "Wir brauchen die Debatte!"

Von all dem ist in diesem christdemokratischen Triell allerdings kaum etwas zu spüren. Der Polarisierende, "Muttis Klügster" oder der Außenseiter aus dem Kanzleramt, – die Antworten der drei sind bei diesem Zusammentreffen oft kaum zu unterscheiden. Das dürfte eigentlich auch nicht überraschen. Abgesehen davon, dass alle drei sich als Katholiken bezeichnen, sind sie auch seit Jahrzehnten derselben Partei verhaftet, wenn auch zuletzt mehr oder weniger exponiert. Und selbst wenn Friedrich Merz von einer "großen Chance" spricht – gemeint ist die Erneuerung in der Opposition – so recht Aufbruchsstimmung verbreitet keiner von ihnen. Interessant sind daher eher die Nuancen.

Frauenquote

Um die geringe Repräsentanz von Frauen in Partei und Fraktion zu verbessern, sprechen sich sowohl Braun als auch Röttgen für eine verschärfte Frauenquote für Parteigremien aus. Nach Röttgens Vorstellungen ergänzt um spezielle "Zielgruppenformate", damit Neumitglieder nicht abgeschreckt werden von "älteren Männer, die sich selbst genügen".

Merz hat hingegen Wahlkreise als "Flaschenhals" für die Frauenförderung identifiziert. Er kündigt an, zukünftig vor der Nominierung von Direktkandidaten deshalb als Parteivorsitzender persönlich dort anzurufen und dafür zu sorgen, dass Frauen aufgestellt werden. Als "zweitbeste" Lösung würde aber auch er Quoten akzeptieren.

Generationengerechtigkeit

Die Frage nach der Generationengerechtigkeit und wie um junge Menschen geworben werden könne, nehmen Braun und Merz zum Anlass, um über die Rentenreform zu diskutieren. Der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun plädiert für die sogenannte "Deutschland-Rente", die eine obligatorische private Säule enthalten soll, der man sich nur per Widerspruch entziehen kann (Opt-Out-Modell). Merz, mit 66 Jahren mit Abstand ältester Kandidat, ist weniger konkret, er will die Jungen selbst einbinden und fordert: "Junge Union, macht mal einen Vorschlag!"

Röttgen, der ehemalige Umweltminister (2009-2012), glaubt nicht, dass die Aussicht sich an einer Rentenkommission beteiligen zu können, junge Menschen ansprechen würde. Man müsse so sprechen, erläutert er, dass man auch gehört werde: "Das Klimathema ist die Zutrittsbedingung für den Dialog mit jungen Leuten." Dies sei auch Teil der Generationengerechtigkeit. Er glaubt auch zu wissen, wo diese Generation zu finden ist: "Wenn Sie nicht auf Instagram stattfinden, dann werden wir junge Leute nicht erreichen."

Bildung

"Bildung ist die beste Sozialpolitik" zitiert ein Fragensteller aus NRW den noch-amtierenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Ein Satz mit dem sich alle potentiellen Nachfolger anfreunden können. Röttgen sieht jedoch starke Defizite im Bildungsföderalismus und würde am liebsten Kompetenzen zum Bund übertragen.

Für die Erkenntnis, dass sich das in absehbarer Zeit wohl nicht ändern werde, hätte es vermutlich gar nicht des Hinweises von Merz bedurft, er gibt ihn trotzdem. Merz sieht den "entscheidenden Schlüssel" in der beruflichen Bildung. Zu viele Schüler würde es an die Gymnasien ziehen, deshalb müsse man an anderen Stellschrauben drehen. Braun, der promovierte Arzt, betont, dass Menschen heute andere Lebensläufe hätten als früher. Er wolle daher auch solchen im "mittleren Lebensalter" zukünftig ein Bafög ermöglichen.

Foto-Finish

In der Schlussrunde sind dann alle Kandidaten aufgefordert, ein Schlussplädoyer abzugeben und ein Foto zu zeigen. Während Merz ein Motiv präsentiert, das ihn mit seinem Personal für das Generalsekretariat darstellt, das auch als Blaupause für ein Wahlplakat dienen könnte, zeigt Braun ein Wahlkampf-Foto aus dem Jahr 2013 und erinnert an glücklichere Zeiten, als die Union noch über 40 Prozent geholt hat. Daran wolle er anknüpfen.

Röttgen spielt hier seine offenkundige Instagram-Erfahrung aus: Auf dem Bildschirm erscheint ein Schnappschuss, der ihn mit Frau und Tochter zeigt. Die Familie "erde" ihn, sagt er, sie sei seine "Kraftquelle". Es ist Röttgens Bergmann-Moment. Ob es reicht? In den letzten Umfragen führt Merz mit 48 Prozent (Röttgen: 20 Prozent; Braun: 14 Prozent).

Wir erinnern uns: Als Laschet im Januar für sein Schlussplädoyer die Bergmannsplakette seines Vaters präsentierte, war das der Moment, in dem er vermutlich die Wahl zum Vorsitzenden endgültig für sich entschieden hatte. Wer nun sein Nachfolger wird, entscheidet sich ziemlich genau ein Jahr später, spätestens auf dem Parteitag am 22. Januar 2022.