Wer hat den Hut auf? Verwirrung um Corona-Zuständigkeiten

"Die Ampel hat ganz offensichtlich eine Funktionsstörung", echauffiert sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Er meint die Corona-Politik einer wahrscheinlich kommenden Ampel-Regierung. Die CSU sieht diese neue Regierung nicht auf die Belastungen des Gesundheitssystems vorbereitet. Am Donnerstag soll ein verschärftes Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag gehen. Dobrindt kritisiert: Die Ampel-Parteien hinkten der Pandemie hinterher. Sie "versuchen aus dem Team Vorsicht das Team Kurzsicht zu machen".

FDP weist Kritik der Union zurück

Die Kritik aus der Union ärgert wiederum die FDP. Die Ampel-Parteien würden verantwortlich gemacht, "obwohl sie noch gar keine Regierung gebildet haben", sagt der stellvertretende FDP-Vorsitzende Michael Theurer im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Für ihn ein "beispielloser Vorgang". Die bisherige Regierung habe das Land offensichtlich nicht so gut vorbereitet, dass die vierte Welle verhindert werden konnte.

Unklare Zuständigkeiten

Tatsächlich ist für Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen noch immer die geschäftsführende Bundesregierung zuständig, in der neben der SPD auch die CDU und CSU sitzen. Die Kritik der CSU zielt aber vor allem auf die Absage der Ampel an eine Verlängerung der epidemischen Lage nationaler Tragweite ab. Die müsste im Bundestag verlängert werden. Und hier haben bereits die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP die Mehrheit. Sie wollen die epidemische Lage aber nicht verlängern.

Der Grund laut FDP-Mann Theurer: Die Pandemiebekämpfung solle vom Bund wieder in die Länderparlamente zurück verlagert werden. Heißt: Angepasste Maßnahmen je nach Bundesland und Infektionsstand - aber nicht mehr vom Bund verordnet.

Söder will keinen "Flickenteppich"

Genau das passt dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder offenbar nicht. Söder sieht einen "Flickenteppich". Aus seiner Sicht brauche es beispielsweise "2G flächendeckend in Deutschland". Also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene. Söder wünscht sich ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern.

Die Bundesländer können bereits jetzt schon vieles in der Corona-Bekämpfung selbst regeln. Und tun das auch. Am Nachmittag kündigen Regierungen von Ländern mit besonders hohen Infektionszahlen an, auf 2G umzusteigen.

Hochinzidenzländer ordnen selbst 2G an

So erlaubt Baden-Württemberg ab Mittwoch nur noch Geimpften und Genesenen, Restaurants und Museen zu besuchen. In Nordrhein-Westfalen gilt ab nächster Woche 2G im Freizeitbereich. In besonders sensiblen Bereichen wie Karnevalssitzungen gilt 2G Plus, also eine Testpflicht. Auch Hamburg und Thüringen kündigen Verschärfungen an.

In Bayern gilt die 2G-Regel bereits seit heute. Ausgenommen sind Gottesdienste, Kinder unter zwölf und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Impfpflicht: Erst mal debattieren

Derweil geht die Debatte um die Impfpflicht für bestimmte Bereiche weiter: Olaf Scholz, SPD-Kanzler in spe und derzeit geschäftsführender Vizekanzler, befürwortet die Diskussion über eine Impfpflicht in Pflegeheimen. Dass sich diese Diskussion aber aus SPD-Sicht noch hinziehen könnte, als Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt gehofft hatte, deutet SPD-Bundestagsfraktionsvizechef Dirk Wiese im ARD-Mittagsmagazin an: Grundsätzlich könne seine Partei sich eine Impfplicht für bestimmte Bereiche vorstellen. Aber: "Das wollen wir in Ruhe diskutieren." Es sei richtig, das nicht in einem "Hauruck-Verfahren" zu machen.

Dagegen dringen die deutschen Städte und Kommunen auf eine schnelle Einführung der Pflicht für Beschäftigte an Schulen, Kitas, im Gesundheits- und Pflegebereich. "Es ist bereits fünf Minuten nach zwölf", sagte der Präsident des Städtetags, Leipzig Oberbürgermeister Burkhard Jung, am Dienstag in Erfurt. "Wir wollen, dass Schulen und Kitas offen bleiben."