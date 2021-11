Synode der Evangelischen Kirche: Wer folgt auf Bedford-Strohm?

Sie fehlen: die Gespräche in der Kaffeepause, der persönliche Kontakt zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Und so haben die virtuell versammelten Kirchenparlamentarier der EKD am Dienstag die Qual der Wahl. Wer soll dem Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm nachfolgen? Einen Favoriten gibt es nicht. Dafür zwei Favoritinnen. Zumindest, wenn man den Gerüchten rund um diese Synode glauben darf. Nach Margot Käßmann könnte zum zweiten Mal eine Frau an die Spitze der EKD gewählt werden.

Kandidatin Kurschus: "Kontinuität im Umbruch"

Eine Kandidatin: Annette Kurschus. Die Präses der westfälischen Landeskirche hat bei ihrer Bewerbungsrede am Sonntagabend Kontinuität im Umbruch versprochen. Kurschus war bereits stellvertretende Ratsvorsitzende. In der Öffentlichkeit stand sie allerdings immer im Schatten des Medienprofis Bedford-Strohm. Wenn die Synode eine weniger extrovertierte Ratsvorsitzende sucht, könnte die Wahl auf sie fallen.

Wichtigstes Thema: Missbrauch in der Evangelischen Kirche

Inhaltlich wird sich die neue EKD-Spitze vor allem um ein Thema kümmern müssen: den Missbrauch in evangelischen Einrichtungen und Gemeinden. Betroffene wie Katharina Kracht werfen dem scheidenden Ratsvorsitzenden vor, sich nicht genug um Aufarbeitung und Aufklärung bemüht zu haben.

Und hier kommt eine zweite Theologin ins Spiel, der ebenfalls Ambitionen auf den Ratsvorsitz nachgesagt werden: die Bischöfin von Hamburg, Kirsten Fehrs.

Kandidatin Fehrs: Kritik von außen, Anerkennung von innen

Sie war in den vergangenen Jahren die Missbrauchsbeauftragte im Rat der EKD. Extern war sie für den Umgang der EKD mit der eigenen Missbrauchsgeschichte immer wieder heftig kritisiert worden, intern gibt es viele, die der Hamburger Bischöfin hoch anrechnen, dieses schwierige Amt übernommen zu haben.

Fehrs blickt selbstkritisch auf das bisher Erreichte. Die Fortschritte reichten nicht, sagt sie. "Wir hören die Kritik und ich bin mit dem Beauftragtenrat überzeugt: Die bringt uns weiter. Denn es geht ums Ganze, um die Wahrheit des Evangeliums, um unsere Glaubwürdigkeit."

Berliner Bischof mit Außenseiterchancen

Neben Kurschus und Fehrs gibt es noch einen Bischof mit Außenseiterchancen. Christian Stäblein aus Berlin hat sich bei seiner Bewerbung vor der Synode mit viel Wortwitz präsentiert und der Warnung vor zu viel Selbstbeschäftigung. In den sozialen Medien gab es dafür Beifall.

Mehrstufiges Wahlverfahren - oft inklusive Überraschungen

Darüber hinaus sind EKD-Synoden immer für Überraschungen gut. Das liegt auch am mehrstufigen Wahlverfahren. Erst einmal wählt das Kirchenparlament 14 Ratsmitglieder. Wenn der Rat dann vollständig ist, macht er der Synode einen Vorschlag für Ratsvorsitz und Stellvertretenden Ratsvorsitz. Und der wird dann von der Synode bestätigt.

Traditionell wird allerdings der- oder diejenige für den Ratsvorsitz vorgeschlagen, wer beim ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhält.