Wer darf leben? Das Dilemma der Ärzte in der Corona-Krise

Seit rund acht Wochen kümmert sich Bernhard Zwißler, einer der Direktoren am Münchner Uni-Klinikum Großhadern, um den ersten Corona-Patienten, der hier am 4. März aufgenommen wurde. Der Mann war im Skiurlaub in den Dolomiten gewesen, nach seiner Einlieferung verschlechterte sich sein Zustand schnell. Zeitweise musste er beatmet werden, er kam auch an eine künstliche Lunge. Inzwischen geht es ihm deutlich besser.

Empfehlungen des Deutschen Ethikrates

Nicht allen Patienten konnte auf deutschen Intensivstationen so gut geholfen werden. Und noch vor einigen Wochen gab es Befürchtungen, dass die Zahl der schwerkranken Patienten ähnlich schnell steigen könnte wie in Norditalien. Deshalb hatte der Deutsche Ethikrat, in dem neben Ärztinnen und Ärzten auch Theologen und Juristen vertreten sind, eine Empfehlung zur sogenannten Triage erarbeitet – also zur Frage, wie Mediziner entscheiden sollen, wenn die Intensivbetten nicht mehr ausreichen.

Grundsätzlich sollten die Kapazitäten dann so eingesetzt werden, dass diejenigen am meisten profitieren, bei denen die Erfolgsaussichten am größten sind, lautete die Empfehlung. Der Jura-Professor Steffen Augsberg entwarf bei der Vorstellung Anfang des Monats aber auch extreme Szenarien: etwa dass alle Beatmungsplätze belegt sind und ein neuer Patient nur versorgt kann, wenn die Beatmung eines anderen hierfür beendet wird.

Übertriebene Szenarien?

Eine Beatmung eines Patienten zu stoppen, um einen anderen zu versorgen, bei dem die Erfolgsaussichten besser sind, wäre zwar ein klarer Rechtsverstoß, erklärte der Ethikrat – doch das medizinische Personal könne in einer solch dramatischen Situation wahrscheinlich mit Nachsicht der Justiz rechnen.

Manche Ärzte fragen sich allerdings inzwischen, ob es überhaupt nötig war, solche Szenarien zu entwerfen. Der Lungenspezialist Thomas Voshaar vom Bethanien-Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Moers verfolgt die Debatte mit gemischten Gefühlen. In Deutschland sei die Lage immer Griff gewesen, sagt er. Es habe kein Anlass für Triagieren geherrscht, im Gegenteil habe es womöglich eher zur Verunsicherung beigetragen.

Rat zur Patientenverfügung

Georg Marckmann, Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, sieht das Thema etwas anders. Er glaubt, dass es nicht falsch war, sich auch für diesen schlimmsten aller denkbaren Fälle vorzubereiten. Vor jeder Debatte unter Ärzten, welcher Patient welche Behandlung bekommt, müsse dabei eine andere Frage stehen: "Ist die Therapie von den betroffenen Patienten noch gewünscht?"

Marckmann und viele andere Ärzte haben daher an alle Bürger in Deutschland eine Empfehlung: Sie sollten sich Gedanken darüber machen, was es bedeutet, schwer zu erkranken – egal, an welcher Krankheit. Und sie sollten überlegen, ob sie nicht eine Patientenverfügung aufsetzen wollen. Eben für den Fall der Fälle.