Wer bekommt die Lufthansa-Slots in München?

Die angeschlagene Lufthansa ist mit der Bundesregierung und der EU-Kommission auf dem Weg der Einigung. Vier Flugzeuge und die dazugehörigen Start- und Landerechte muss die Lufthansa nach der jetzt erzielten Kompromisslösung am Münchener Flughafen an Konkurrenten abgeben. Das ist im Vergleich zur ursprünglichen Forderung der EU-Kommission ein deutliches Zugeständnis an die deutsche Seite. Nun muss geklärt werden, wer konkret zum Zuge kommt. Ein Vorgriffsrecht hätten nach der Einigung Wettbewerber, die bisher nicht am Münchener Flughafen vertreten sind und die im Rahmen der Corona-Krise keine größeren Staatshilfen erhalten haben.

Entscheidung in den kommenden Wochen zu erwarten

Aus Sicht von Branchenkennern steht damit vor allem der ungarische Billigflieger Wizz Air in erster Reihe. Das Unternehmen gilt als solide finanziert und wachstumsstark. In München ist Wizz Air bisher nicht vertreten, betreibt in Bayern lediglich Verbindungen ab Memmingen und Nürnberg. Der irische Billigflieger Ryanair dürfte sich ebenfalls Chancen ausrechnen, war allerdings im Gegensatz zu Wizz Air bereits in München vertreten. Sollten die Slots in der ersten Runde nicht vergeben werden können, sollen sie für alle Wettbewerber ausgeschrieben werden. Eine Entscheidung dürfte in den kommenden Wochen fallen.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!