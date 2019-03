Wer arm ist, hat oft kein sauberes Trinkwasser

2,1 Milliarden Menschen leiden unter schlechtem Trinkwasserzugang, das sind rund 27 Prozent der Weltbevölkerung. Der Weltwasserbericht der UNESCO soll aufrütteln und sensibilisieren. Besonders betroffen sind demnach benachteiligte oder diskriminierte Bevölkerungsgruppen.

Gute Trinkwasserversorgung ist eine Frage der sozialen Schicht

Alter, Geschlecht, Armut, sowie ethnische oder religiöse Herkunft spielen oftmals eine Rolle. Die Hälfte der Menschen, die weltweit einen unzureichenden Zugang zu sicherem Trinkwasser haben, lebt laut dem Bericht in afrikanischen Ländern. Besorgniserregend sei die Situation in Flüchtlingslagern. Als Beispiel nennt die Studie Lager im Südan und die Grenzregion zwischen Kolumbien und Venezuela, wo seit dem vergangenen Sommer hunderttausende Menschen aus dem von politischen Unruhen gebeutelten Venezuela ankamen.

Fehlende Infrastruktur als Grund genannt

Doch nicht nur dort ist es vor allem auch der fehlende Zugang zu sanitären Anlagen, der die Menschen vor Probleme stellt. 4,3 Milliarden Menschen auf der Welt könnten keine sicheren Sanitäranlagen nutzen. Bis zum Jahr 2050 seien durch Umweltschäden und mangelnde Wasserressourcen zudem 45 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes und 40 Prozent der weltweiten Getreideproduktion bedroht, so die Autoren. Generell ist die Wasserversorgung auf dem Land deutlich schlechter als in der Stadt. So sind nach dem UN-Bericht in Städten 63 Prozent der Haushalte an ein Abwassersystem angeschlossen, in ländlichen Gebieten nur neun Prozent.

Flüsse und Bäche in Deutschland in schlechtem Zustand

Auch in Europa und Nordamerika hätten 57 Millionen Menschen keine Wasserleitungen in ihren Häusern. Das Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK), Ulla Burchardt, forderte "höhere und effektivere Investitionen in die Infrastruktur wie Wasseranschlüsse und Sanitärversorgung, gerechte Gebühren sowie mehr Forschung und Innovation". Handlungsbedarf gebe es auch in Deutschland, wo fast alle Haushalte an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen seien. "Nur sieben Prozent der deutschen Flüsse und Bäche sind in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand", sagte Burchardt. Es brauche daher eine neue Landwirtschaftspolitik.