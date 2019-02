vor 36 Minuten

Wenn Windräder brennen, ist die Feuerwehr meist machtlos

Ein Feuer in einem Windrad ist besonders schwer zu löschen. Oft lässt die Feuerwehr die Anlage kontrolliert abbrennen, wie zuletzt in Syke geschehen. Aber was ist mit Windrädern in der Nähe von Siedlungen und Straßen? Reichen die Kontrollen aus?