"Wenn Russland durch Krieg einen Gewinn hat, macht das Schule"

Ist der Krieg im Oktober vorbei?

BR24: Marcus Keupp, Militärökonom an der ETH Zürich, sagte uns im Interview: Der Krieg kann im Oktober vorbei sein, Russland hat nicht die militärische Logistik, das weiter zu betreiben. Ist das realistisch?

Lange: Krieg kann man nicht vorhersagen. Russland hat in den vergangenen Monaten Verteidigungsstellungen ausgebaut in der Südukraine und auch Minenfelder aufbaut. Das sind gemanagte Minenfelder, also Minenfelder, in denen ständig während des Kampfes neue Minen verlegt werden: Wenn die Ukraine Minen räumt an der einen Stelle, kommen an einer anderen Stelle mit Minenwerfern neue Mienen hinzu. Wir merken erst jetzt, was das militärisch wirklich bedeutet und wie langwierig das ist. Das ist manchmal auch ein Kampf gegen die Windmühlen. Deswegen sind Prognosen so schwer.

Wir haben keine Erfahrungen mit diesen Dingen. Die Bundeswehr hat keine Erfahrung, wie es ist, in einem Krieg zu kämpfen, indem es massenweise Drohnen gibt, die über einem herumschwirren, indem die Sichtbarkeit sehr hoch ist über viele Kilometer im flachen Land und indem es diese großen Minenfelder gibt.

Wir sollten uns jedenfalls nicht immer wieder versuchen, damit zu beruhigen, dass wir sagen: In ein paar Wochen oder ein paar Monaten ist es vorbei. Wenn das so kommt, ist es gut. Aber besser bereiten wir uns auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine vor.

Jetzt verhandeln, dann gibt es Frieden? "Unsinn"

BR24: Was ist dann wahrscheinlicher: eine militärische Niederlage Russlands oder ein Verhandlungsfrieden?

Lange: Das ist ja kein Widerspruch. Das wird immer so getan, als sei das ein Widerspruch, als müsste man jetzt nur verhandeln und dann gäbe es den Frieden. Das ist natürlich Unsinn. Es wird erst vernünftige Verhandlungen geben, die auch zu einem Ergebnis führen können, wenn die Ukraine militärisch in die Situation kommt, dass Russland gesprächsbereit ist. So weit sind wir noch nicht.

Aber möglicherweise kann ein Durchbruch an der Front, auch eine militärische Bedrohung der Krim, die Ukraine in einer Position der Stärke dazu führen, dass es dann auch den Beginn gibt von Gesprächen. Das kann man zeitlich nicht genau vorhersagen, wann das kommt. Aber das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten müssen.

Jedenfalls sollten wir uns nicht auf diesen Unsinn einlassen, zu sagen: Man muss jetzt einfach nur verhandeln, und dann gibt es Frieden bei. Das würde zum jetzigen Zeitpunkt bedeuten, dass die Ukraine ihre Landsleute unter Folter und Unterdrückung zurücklässt und dass Russland durch den Angriffskrieg einen Gewinn hat. Und das darf auch aus unserem Interesse, aus deutschem Interesse, nicht passieren, weil das sonst Schule macht.

Wie wird der Winter, wenn der Krieg weitergeht?

BR24: Wenn der Krieg nicht vor dem Winter vorbei ist, werden wir einen ähnlichen Winter wie vergangenes Jahr erleben – mit der Unsicherheit, ob das Gas reicht und mit teurer Energie?

Lange: Das hat gar nichts mehr mit dem Krieg zu tun. Russland ist kein Energielieferant mehr, der für Deutschland infrage kommt. Deutschland kauft kein Gas, kein Öl, keine Kohle mehr aus Russland und ist jetzt auf andere Lieferanten angewiesen und auch auf die Preise, die da gezahlt werden müssen.

Das Wetter war im letzten Winter einigermaßen günstig, die Gas-Speicher sind voll, aber das ist nicht garantiert, dass das so bleibt. Insofern kann man damit rechnen, dass es Schwierigkeiten geben wird. Die Transformation geht eben nicht so schnell. Insofern ist jetzt in der Übergangsphase, die in diesem Winter stattfinden wird, sicherlich mit hohen Preisen zu rechnen. Aber es ist auch nicht so, dass wenn es Frieden gibt, die Preise heruntergehen.

Die Unabhängigkeit von Russland ist dauerhaft so entschieden, deswegen wird man die militärische Unterstützung für die Ukraine und den Umgang mit hohen Energiepreisen im nächsten Winter gleichzeitig bewältigen müssen. Das kann man aber schaffen, das haben wir im letzten Winter auch geschafft.

Grafik: Das Ausmaß der Zerstörung