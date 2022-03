Wenn der Krieg Angst macht - Tipps und Hilfsangebote

Es ist Krieg - nicht weit weg auf einem anderen Kontinent, sondern in einem Land in Europa. Die Bilder, die man aktuell in Echtzeit aus der Ukraine auf den Bildschirm bekommt, sind erschreckend. Die Kriegsangst trifft uns in einer Zeit, in der die psychische Gesundheit vieler Menschen durch zwei Jahre Corona-Pandemie ohnehin geschwächt ist. Was kann man tun, wenn die Sorgen jetzt überhandnehmen?

Angst ist eine wichtige biologische Reaktion

Es sei völlig normal und angemessen, wenn man sich angesichts des Kriegs in der Ukraine zuerst einmal Sorgen mache oder Ängste habe, sagt Angelika Erhardt, Leiterin der Angst-Ambulanz am Max-Planck-Institut in München im Gespräch mit BR24. Angst sei eine wichtige biologische Reaktion: "Sie hilft uns, eine Situation zügig einzuschätzen und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten." Die Angst zu leugnen oder zu unterdrücken sei daher nicht sinnvoll, so die Oberärztin.

Wenn wir uns Sorgen machen, "schlägt unser intuitives Schutzsystem Alarm", erklärt Erhardt. "Die Menschen überlegen sich, was hat das für mich für Konsequenzen? Was kann ich tun?"

Nur so viel informieren, wie man auch verarbeiten kann

Damit die Sorgen nicht überhandnehmen, empfiehlt die Psychiaterin, mit anderen darüber zu sprechen und sich gegenseitig auszutauschen. Informationen aus seriösen Quellen zu holen, kann bei der persönlichen Einordnung der Geschehnisse helfen. Man solle sich aber auch nicht "überbeschäftigen" und nur so viele Informationen holen, wie man auch verarbeiten könne, warnt Erhardt. "Stundenlang auf Internetseiten Katastrophenmeldungen anschauen", sei nicht hilfreich.

Auch Martin Surfleet, Pschyologe und Psychotherapeut bei der Münchner Insel, einer kostenlosen Einrichtung für Krisen- und Lebensberatung, rät, sich zu fragen "Was tut mir gut?" und "Welche Informationen brauche ich?", um "nicht in Katastrophenfantasien zu verfallen". Aus seiner Erfahrung gibt es keine allgemeine Richtlinie, die für jeden gilt: "Manchen Menschen hilft es, sich zu informieren, das gibt ihnen Sicherheit", sagt Surfleet im BR24 Interview. "Andere Leute sagen, die Bilder befeuern meine Angst", in diesem Fall sollte man den Medienkonsum auf jeden Fall begrenzen.

Tipps um negative Gedanken zu unterbrechen

Gerate man in eine Negativspirale, in der man sich nur noch schlimme Dinge ausmale, sollte man versuchen, "sich in die Gegenwart zurückzuholen", so Surfleet. Seine Tipps dafür: Sich zwicken, aufstehen und laut "Nein" rufen, tief atmen oder ein Glas Wasser trinken. Außerdem könne man sich überlegen, welche schlimmen Situationen man schon in seinem Leben erlebt und wie man diese bewältigt habe - diese erprobten Erfahrungen könnten auch in der aktuellen Situation helfen.

Und auch er rät: "Suchen Sie Kontakt!" Man könne mit der Familie reden oder eine Freundin oder einen Freund anrufen. Auch die Telefonseelsorge sei eine gute Möglichkeit bei kleinem und großem Kummer.

Auf Friedensdemos gehen oder Geld spenden

"Bei Angst fährt der Körper Stressreaktionen hoch", sagt Surfleet. Diesen Stress bauen einige Menschen zum Beispiel dadurch ab, indem sie auf Friedensdemonstrationen gehen. Andere sagen, "ich möchte dieser Gewalt etwas entgegensetzen". Diese Menschen könnten zusätzlich Geld spenden oder sich in einem Helferkreis engagieren, so der Psychotherapeut. (Weitere Hilfsmöglichkeiten finden Sie am Ende dieses Artikel.)

Religiös sozialisierten Menschen könnten Friedensgebete dabei helfen, ihre Angst zu reduzieren. Der Fokus würde dabei vom Schrecklichen hin auf das Positive gerichtet. "Ich bete für etwas", sagt Surfleet, "das ist lösungsorientiert". Außerdem könne das Vertrauen, dass es etwas Größeres als uns Menschen gibt, helfen, die Last, die auf einem liege abzulegen: "Ich lege meine Sorgen in Gottes Hand".

Wird die Angst krankhaft - professionelle Hilfe suchen

Bei allem sei es wichtig, sich klarzumachen, dass Leib und Leben der Menschen in Deutschland aktuell nicht unmittelbar gefährdet sind. Sollten die Ängste trotzdem so übermächtig werden, dass man nicht mehr in der Lage sei, den Alltag normal zu bewältigen, "dann sollte man sich therapeutische Hilfe suchen", sagt Erhardt. Durch ständiges Grübeln falle die Angst nicht ab. Der Schutzmechanismus, der eigentlich ein zügiges Handeln ermöglichen soll, wird nicht ausgelöst.

Wer nach professioneller Hilfe sucht, kann neben der Angst-Ambulanz des Max-Planck-Instituts auch einen niedergelassenen Therapeuten oder Psychiater aufsuchen. Zuerst einmal müsse geklärt werden, ob die Angst überhaupt "krankhaft" sei, sagt Erhardt. Dazu müssen drei Punkte erfüllt sein, zählt sie auf: Erstens eine deutlich übersteigerte Angst im Bezug zur Situation, zweitens eine relevante Einschränkung in wichtigen Lebensbereichen und drittens Vorhandensein von Leidensdruck aufgrund der Angst.

Kostenlose Gesprächsmöglichkeit bei der Münchner Insel

Wer ein niederschwelliges Angebot suche, könne auch jederzeit ein Gespräch bei der Münchner Insel vereinbaren, so Surfleet. Das Team aus Psychologen, Theologen, Sozialpädagogen mit psychotherapeutischer bzw. Seelsorge-Ausbildung und einer Juristin habe für alle großen und kleinen Sorgen und Nöte ein offenes Ohr.

Wer wegen seiner Sorgen nur noch schlecht schlafe, könne auch zum Arzt gehen und sich für eine begrenzte Zeit ein Schlafmittel verschreiben lassen, sagt der Psychologe der Münchner Insel. Dies sei besser, als seine Ängste "mit viel Alkohol zu ertränken".

Was können Eltern tun, wenn Kinder Angst haben?

Für Eltern ist auch die Angst ihrer Kinder ein dringliches Thema. Hier sei es wichtig, deren Sorgen ernst zu nehmen und darüber zu sprechen. Folgende Fragen könnten beim Einstieg helfen, sagt Erhardt: "Was hast du mitbekommen?", "Was fühlst du dabei?", "Woher hast du die Informationen?" Eltern sollten ihren Kindern vermitteln, dass es ok ist, "wenn man in dieser Situation Sorgen hat".

In einem nächsten Schritt, so die Psychiaterin, sollten Eltern mögliche Missverständnisse aufklären und einordnende Informationen geben - zum Beispiel, wo genau der Krieg stattfindet. All das trägt dazu bei, dass Kinder die Gewissheit bekommen, dass sie sich den Eltern anvertrauen können und nicht allein damit fertig werden müssen. "Ganz wichtig ist es auch, Routinen beizubehalten", sagt Erhardt. Sport und regelmäßige soziale Kontakte vermitteln Normalität und geben Sicherheit.

Kleine Kinder unter drei Jahren können die aktuelle Lage zwar noch gar nicht einschätzen, "sie nehmen atmosphärisch aber ganz viel auf", sagt Surfleet. Wenn Eltern beunruhigt oder traurig sind, sollten sie bei Nachfragen nicht sagen "alles ist gut", sondern versuchen, den emotionalen Zustand kindgerecht zu erklären. Wichtig sei aber, dass beim Kind die Botschaft ankomme, "du musst keine Angst haben, ich kann das handeln".

Wie mit alten Menschen sprechen, die den Weltkrieg erlebt haben?

Eine Gruppe, bei der der Krieg besondere Ängste auslösen kann, sind Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch bewusst miterlebt haben - die Eltern- bzw. Großeltern-Generation. Hier können Gefühle und Verzweiflung wieder hochkommen, die auf realen Erfahrungen beruhen. "Das Angstgedächtnis ist dafür angelegt und wird abgerufen", erklärt Erhardt, da es ein Schutzsystem ist, das für immer wirksam bleibt.

Die Psychiaterin rät, mit den Senioren über ihre Erfahrungen zu sprechen, dabei aber nicht in der Vergangenheit stehen zu bleiben, sondern auch zu fragen "was ist denn jetzt?". Vergleiche und Unterschiede könnten helfen, die Ängste zu reduzieren, da deutlich werde, dass man die Situation nicht 1:1 übertragen könne.