Wenn das Wetter schmerzt

Was so manch einer für Einbildung gehalten hat, ist längst bewiesen. "Wetterfühligkeit gibt es eindeutig, da gibt es genügend Untersuchungen dazu, die das belegen," betont Angela Schuh, Leiterin des Fachbereichs für Medizinische Klimatologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Das Wetter alleine mache aber nicht krank. Doch "es kann, wenn man schon krank ist, das Tröpfchen sein, dass das Fass zum Überlaufen bringt", so Schuh.

Wetterfühligkeit als Verstärker

Gehört man zu den Wetterempfindlichen lässt einem das Wetter also nachweislich schon mal den Kopf brummen oder die Stimmung vermiesen - auf gut bayerisch: Man wird schneller "grantig". Der Gipfel der Wetterfühligkeit liegt dabei laut Expertin so um die 60 Jahre. Doch so lästig solche Befindlichkeitsstörungen auch sind - schlimmer trifft es Menschen, die bereits eine Vorerkrankung haben. Für sie kann das Wetter richtig ernst werden warnt Angela Schuh: "Im Fokus sind Menschen mit Herz- und Gefäß- Erkrankungen und mit Erkrankungen des Bewegungsapparates. Da verschlechtern sich die Symptome der Erkrankung durchs Wetter, das ist eindeutig erwiesen."

Eine schlechter Wettersituation könne auch dazu führen, dass ein Mensch wiederholt an einem Herzinfarkt erkranke: "Aber das ist schon eine extreme Situation, da muss auch noch zum Beispiel körperliche Arbeit dazu kommen, die insgesamt dann das Krankheitsbild verschlechtern."

Mit dem Umschwung geht es bergab

Vor allem die meteorologischen Umschwünge fordern den Körper heraus. Am kritischsten: Der Wechsel hin zu kalt und feucht. "Wenn zum Beispiel ein Tiefdruckgebiet kommt und die Kaltfront geht durch, dann ist die mit einer Veränderung sämtlicher meteorologischer Parameter verbunden, aber vor allem eben auch mit den thermischen Parametern - warm, kalt, feucht. Darauf reagieren die meisten Menschen mit Empfindlichkeitsstörungen genauso wie die mit Herz- und Gefäßerkrankungen". Daher rät die Expertin, sich mit der Sorge um eine Vorerkrankung bei solch einer Wettersituation am besten zu schonen und Zuhause zu bleiben.

Leichtes Training hilft

Bei reinen Befindlichkeitsstörungen dagegen kann man im Vorfeld tätig werden. Denn für Kopfschmerzen oder Gereiztheit ist laut Angela Schuh vor allem eines ursächlich: Trainingsmangel. "Das heißt man ist einerseits ausdauermäßig untertrainiert, aber vor allem ist das menschliche Wärme-Regulationssystem nicht richtig trainiert. Das kann man prophylaktisch ohne weiteres trainieren, zum Beispiel durch Kneipp-Anwendungen, Sauna-Gänge." Ganz hervorragend ist, wenn man Schuh zufolge bei jedem Wetter an die frische Luft geht und sich ein wenig bewegt.