Rund 50.000 verschreibungspflichtige Arzneimittel sind in Deutschland zugelassen, zu Lieferengpässen kam es im Jahr 2019 rund 250 Mal. Häufig kann dann auf ein anderes Medikament ausgewichen werden. Aber in der Onkologie zum Beispiel ist diese Alternativbeschaffung aufwendig und Betroffene müssen auf neue Medikamente eingestellt werden. Schuld an dieser Lage seien die Krankenkassen, klagen die Pharmahersteller. Denn die forderten mit sogenannten Rabattverträgen hohe Preisnachlässe, beklagt Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsmitglied im Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie.

"Ich sag ihnen ganz ehrlich, wenn man in der Politik in der Gesundheitspolitik, nicht bereit ist, für ein Standardantibiotikum auch noch auskömmliche Preise zu bezahlen, dann darf man sich nicht wundern, wenn es in Europa dafür keine Produzenten mehr gibt. Es kann so nicht funktionieren!" Dr. Hans-Georg Feldmeier, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie

Kassen sparen bei Arzneimitteln Milliarden

Auch das Unternehmen, für das Hans-Georg Feldmeier als CEO arbeitet, schreibe mit einem Breitbandantibiotikum für Kinder rote Zahlen, erzählt er, weil die Kassen dafür keinen angemessenen Preis bezahlten. Die Einsparsumme für die Kassen lag im letzten Jahr bei rund 4.5 Milliarden Euro, die Gesamtausgaben für Arzneimittel bei rund 40 Milliarden Euro. Deshalb wichen die Hersteller auf asiatische Produktionsstätten mit niedrigerem Lohnniveau aus, der Preisdruck sei enorm.

Krankenkassen weisen Kritik zurück

Ganz anders beurteilen das erwartungsgemäß die Krankenkassen. Rabattverträge seien für die Hersteller eine Absatzgarantie, betont der Pressesprecher des GKV-Spitzenverbands Florian Lanz. Schließlich versorgten die über 100 gesetzlichen Krankenkassen rund 73 Millionen Menschen in Deutschland.

"Das heißt, wir haben hier einen funktionierenden Markt, der dafür sorgt, dass die gesetzlich Versicherten, und um deren Versorgung geht es ja und um deren Beiträge geht es ja, dass sie nicht dem Preisdiktat der Pharmaindustrie ausgeliefert sind, sondern umgekehrt, dass ein faires, wie es der Gesetzgeber es vorsieht, Ausschreibungsverfahren stattfindet." Florian Lanz, GKV-Spitzenverband

Sicherlich wollten die Krankenkassen Medikamente möglichst günstig einkaufen, räumt Pressesprecher Lanz ein. Aber auch die Liefersicherheit sei für die Vertragsvereinbarung ausschlaggebend.

Mehr Reserven statt Produktion in Europa

Wolfgang Greiner, Professor für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld, ist der Ansicht, die Politik müsse sich stärker als bisher in der Arzneimittelversorgung engagieren. So wie der Staat strategische Reserven anlegt, für Lebensmittel oder Energierohstoffe müsse das auch für Medikamente erfolgen.

"Bei den Arzneimitteln ist es ähnlich, auch da könnte man Apotheken und Großhändler dazu verpflichten, für eine Liste von bestimmten Medikamenten, für eine bestimmte Frist, zum Beispiel drei Monate, so eine strategische Reserve vorzuhalten. Ich denke, das wäre der Weg zu vermeiden, andere, wenig effiziente Verfahren wie zum Beispiel den Aufbau einer eigenen Produktion in Europa oder gar Deutschland zu fördern." Prof. Wolfgang Greiner, Gesundheitswissenschaftler

Die Wirkstoff- und Arzneimittelproduktion im großen Stil nach Europa zurückzuholen hält nicht nur Gesundheitswissenschaftler Greiner für wenig effektiv. Dezentrale Produktionsstätten in verschiedenen Weltregionen könnten Knappheit verhindern. Und auch die Hersteller geben zu bedenken, dass ein solcher Prozess mit erheblich höheren Kosten einhergehe, und darüber hinaus mindestens 10 Jahre dauern würde.

Produktion in Europa hat Vorteile

Dennoch geht es auch anders, betont Prof. Gerd Glaeske, Gesundheitswissenschaftler von der Universität Bremen. Manche Hersteller wie zum Beispiel das französische Unternehmen Sanofi errichten neue Produktionsstätten in Europa. Denn bei den Lieferengpässen gehe es schließlich nicht nur ums Geld.

"Es kann zu Problemen kommen bei der Herstellung der Arzneimittel, man sieht immer wieder auch Qualitätsprobleme, die entstehen können. Man sieht immer wieder auch Herstellungsprobleme, die möglich sind. So dass die Lieferengpässe tatsächlich eine Gemengelage sind zwischen Rabattverträgen, Profitinteressen der pharmazeutischen Hersteller und letzten Endes mangelnde Kalkulierbarkeit der Arzneimittel, die aus Indien und China kommen und das ist immer wieder feststellbar." Prof. Gerd Glaeske, Gesundheitswissenschaftler

Fest steht: Die Abhängigkeit auf dem Wirkstoff- und Arzneimittelmarkt von Billiganbietern aus Asien ist ein komplexes Problem. Weder Hersteller, Krankenkassen noch die Politik werden es mit einseitigen Appellen lösen können.