90 Prozent für die Tonne: Wegwerfverbot für Essen gefordert

Die Deutsche Umwelthilfe und "foodsharing" kritisieren die Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Rund 90 Prozent der unverkauften Ware wandere vom Supermarktregal in die Mülltonne - das entspreche 11,5 Millionen Mahlzeiten pro Tag, teilten die Initiativen mit. Ein gesetzlich verankertes Wegwerfverbot für Supermärkte sei unerlässlich, um der Verschwendung ein Ende zu setzen.

Obwohl Tafeln pro Jahr rund 26.000 Tonnen Nahrung retten, sei dies nicht genug: "Was wir als Tafel und 'foodsharing' retten, ist ein Tropfen auf den heißen Stein: Der Handel entsorgt das Zehnfache", bemängelte "foodsharing"-Vorstandsmitglied David Jans.

Umweltinitiativen: Ernährungsministerin Klöckner in der Pflicht

Trotz bundesweiter Zusammenarbeit zwischen Lebensmittelrettern und Supermärkten werde trotzdem weiterhin viel Nahrung weggeworfen. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) müsse handeln und eine bessere Strategie gegen Lebensmittelverschwendung erarbeiten. Die Vereine kritisieren, dass die gängige Strategie zur Lebensmittelrettung in Deutschland an freiwillige Maßnahmen in Großbritannien angelehnt sei, damit aber kaum Wirkung erzielt werde.

Weniger Lebensmittelverschwendung: Frankreich als Vorbild

In Deutschland landeten den Angaben zufolge in den vergangenen acht Jahren nur 19 Prozent weniger Lebensmittel auf dem Müll. "Noch genießbare, wertvolle Lebensmittel wegzuschmeißen ist nicht nur ein moralischer, sondern auch ein ökologischer Skandal. Schließlich werden die Produkte häufig mit hohem Wasser- und Energieverbrauch hergestellt, oft kommen Dünger, Pestizide und Kraftstoffe zum Einsatz", sagte der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner. Der französische Wegwerfstopp, der seit 2016 in dem Land gelte, bewirke hingegen einen Trend zu weniger Lebensmittelverschwendung.