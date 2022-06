Weniger Gas: Debatte über Energiespar-Prämie und Kohlekraftwerke

Angesichts der gedrosselten Gaslieferung aus Russland haben Politiker und Ökonomen verschiedene Maßnahmen genannt, um Verbraucher zum Energiesparen zu bewegen. Neben Prämien und möglichen gesetzlichen Steuerungen, wird auch über einen möglichen Kohleumstieg diskutiert. Vorschläge, die auf geteilte Meinungen stoßen.

Bundesnetzagentur: Gas einspeichern als "Gebot der Stunde"

Die Bundesnetzagentur bezeichnete die Lage der Gasversorgung in Deutschland nun erstmals seit Ende März als "angespannt". Dennoch sei die Gasversorgung mit 56,7 Prozent Füllstand im Moment stabil, heißt es in dem Bericht. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei weiter gewährleistet.

In der aktuellen Drosselung der Gaslieferungen sieht der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, eine klare Strategie Russlands. Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Russland liefert nun seit Tagen deutlich weniger Gas nach Deutschland und nach Europa. Das soll uns verunsichern und die Preise treiben." Deshalb organisiere die Bundesregierung zusätzliches Flüssiggas, das Gasspeichergesetz wirke. Müller: "Gas einsparen und einspeichern für den Winter ist jetzt das Gebot der Stunde."

Sofortiger Gasausstieg mit Kohlekraftwerken?

Angesichts der unsicheren Gasversorgung von Seiten Russlands hatte BDI-Präsident Siegfried Russwurm in der "Funke Mediengruppe" gefordert, die Gasverstromung sofort zu beenden und die Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen.

Dem Vorstoß Russmanns schloss sich der stellvertretende Unions-Fraktionschef Jens Spahn an. "Um die Gasspeicher zu füllen, muss der Gasverbrauch im Sommer runter. Daher sollten jetzt endlich mehr Kohle- und weniger Gaskraftwerke laufen", sagt er der Nachrichtenagentur Reuters. "Statt die Deutschen zum Frieren aufzufordern, sollte Habeck hier erst mal selbst handeln", sagt er in Anspielung auf die Debatte zur Absenkung der Heiztemperatur in Wohnungen.

Am Donnerstag hatte Robert Habeck in den ARD-Tagesthemen gesetzliche Maßnahmen als Konsequenz aus gesenkten Gaslieferungen nicht ausgeschlossen. "Wenn die Speichermengen nicht zunehmen, dann werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung, zur Not auch gesetzlich, vornehmen müssen", so Habeck. Ein Sprecher Habecks nannte am Freitag keine konkreten Maßnahmen. Er sprach von einer Prüfung.

Wirtschaftsweise: Prämie für energiesparende Verbraucher

Die Wirtschaftsexpertin Veronika Grimm schlug Prämien für private Haushalte vor, die ihren Gasverbrauch deutlich verringern. Dies sei besser als staatliche Vorgaben, weil Menschen dann dort verzichten könnten, "wo es am wenigsten einschneidend ist", sagte sie der "Rheinischen Post". "Das könnte man durch den Vergleich der Gasrechnungen relativ einfach überprüfen, und die Leute würden sich jetzt schon - entsprechend ihrer Möglichkeiten - auf den Winter vorbereiten können."

Das Potenzial sei groß, man müsse aber frühzeitig kommunizieren, dass es sich lohne, sagte die Ökonomin. "Bevor man zu gesetzlichen Einsparmaßnahmen greift, wie von Habeck ins Spiel gebracht, sollte man die Potenziale heben, die durch Anreize möglich sind", sagte Grimm. "So verzichten diejenigen Akteure, bei denen es am wenigsten einschneidend ist." Ohne drastische Energieeinsparungen würden die geringeren Gaslieferungen deutliche wirtschaftliche Spuren in Deutschland hinterlassen.

FDP-Fraktionschef und SPD gegen Pflicht zum Energiesparen

Kritik auf Habecks Vorstoß kam auch von Seiten der FDP. Fraktionschef Christian Dürr sprach sich gegen eine Pflicht zum Energiesparen aus. Es sei die oberste Aufgabe der Bundesregierung, eine gesicherte Energieversorgung zu gewährleisten, sagte Dürr der dpa. Deshalb sei es richtig, dass Habeck sich momentan mit Nachdruck darum kümmere, auch im Winter eine Knappheit zu verhindern. "Diese Bestrebungen dürfen jetzt nicht nachlassen, denn es darf auf keinen Fall zu Rationierungen kommen."

"Von einer Pflicht zum Energiesparen halte ich nichts", sagte Dürr. "Aber der sorgsame Umgang mit knappen Ressourcen, den die meisten Bürger bereits jetzt eigenverantwortlich entwickelt haben, ist natürlich immer sinnvoll." Auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte sich am Freitag gegen niedrigere Mindesttemperaturen für Wohnungen ausgesprochen. "Gesetzlich verordnetes Frieren halte ich für unsinnig", sagte die SPD-Politikerin.

Söder fordert Vereinbarung mit Österreich

Indes bekräftigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Interview mit dem BR seine Forderung nach einem deutschen Gasgipfel. "Es droht ein echter Gasnotstand", sagt er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Außerdem schlug er vor, dass die Bundesregierung nun eine Vereinbarung mit dem Nachbarland Österreich treffen sollte, dass auch deren Gasspeicher gefüllt werden sollen – "damit auch wir im Winter in Bayern heizen können".

Söder kritisierte den aktuellen Kurs der Bundesregierung stark. Es gebe keine "ernsthafte Planung", wie sich das Land für den Winter wappnen soll. "Im Moment ist die Planung nur, Energie sparen für den Winter. Also kalt durch den Winter zu kommen und möglicherweise darauf zu hoffen, dass andere das Problem lösen", sagte Söder. Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket oder Tankrabatt würden wirkungslos verpuffen, aber viel Geld kosten.

Für die Herbst- und Wintermonate beschwor der Ministerpräsident ein düsteres Bild. "Es besteht die Gefahr, dass es Stromausfälle oder Gasausfälle für große Unternehmen gibt", so der Ministerpräsident. Das könnte dann wiederum Tausende oder sogar "Millionen" Arbeitsplätze in Schwierigkeiten bringen.