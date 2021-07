BR24live Tagesgespräch: Weniger Freiheiten für Ungeimpfte?

"Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte" - ein Satz von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sorgt für Debatten. Braun hatte am Wochenende erklärt, Ungeimpfte müssten angesichts steigender Corona-Zahlen mit stärkeren Einschränkungen rechnen.

Nachteile für Ungeimpfte vertretbar?

Dass Ungeimpfte im Vergleich zu Geimpften Nachteile haben, das ist zum Beispiel schon in Frankreich oder Griechenland zu sehen. Nur noch Immunisierte können Bars, Kinos und Theater besuchen. Wäre das auch in Deutschland denkbar? Ist das ein indirekter Impfzwang? Was meinen Sie?

Das Tagesgespräch fragt: Was lässt sich tun, um eine vierte Welle abzuwenden? Was motiviert zum Impfen? Welche Bedenken gibt es? Wie stehen Sie zu diesen Fragen - aus rechtlicher, politischer und medizinischer Sicht?

Die Corona-Zahlen steigen wieder - und nun?

Seit drei Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland an. Wie das Robert Koch-Institut meldet, liegt sie nun bei 14,3. In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 10,9 auf 13,3 angestiegen. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen.

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist der Immunologe Prof. Carsten Watzl. Er forscht an der TU Dortmund und ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.

