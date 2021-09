Wenig Zeit für Orban - Die Stippvisite des Papstes in Ungarn

Der offizielle Reiseplan des Papstes ist auch ein politisches Statement. Vom 12. bis 15. September besucht Franziskus Ungarn und die Slowakei. In Ungarns Hauptstadt wird er für die Abschlussmesse des Eucharistischen Kongresses nur wenige Stunden verbringen.

Ein kurzes Händeschütteln mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und Staatspräsident Ader wurde ins vatikanische Programm aufgenommen, vermutlich um die ungarische Führung nicht vollends zu brüskieren. Vielfach wird von einem "Höflichkeitsbesuch" gesprochen. Läge dem Papst der Eucharistische Kongress nicht so am Herzen, heißt es in Rom, würde es wahrscheinlich gar nicht zu dem geplanten Treffen kommen.

Orbans Flüchtlingspolitik ist nicht "geschwisterlich"

Ungarns Bischöfe bemühen sich, das auffällige Missverhältnis herunterzuspielen. Der Budapester Kardinal Peter Erdö betonte: "Die Gemeinschaft der katholischen Gläubigen erwartet die Ankunft des Heiligen Vaters mit großer Freude und Liebe." Vor allem Orbans Flüchtlingspolitik entspricht nicht der von Franziskus "Geschwisterlichkeit" aller Menschen, unabhängig von Herkunft und Religion.

Während Ungarn Migranten aus der Ukraine ausdrücklich willkommen heißt, sollen muslimische Vertriebene aus Krisengebieten wie Syrien oder Afghanistan möglichst fernbleiben. Nicht nur deshalb werfen Kritiker der regierenden Fidesz-Partei vor, die Grundwerte der EU mit Füßen zu treten. Kurz vor seiner Abreise wünschte sich Franziskus noch, dass mehr Länder afghanische Flüchtlinge aufnehmen.

Einfluss der Kirche in Ungarn schwindet

Im traditionell katholisch geprägten Ungarn schwindet der gesellschaftliche Einfluss der Kirche zusehends. Von den 9,7 Millionen Einwohnern bezeichnen sich keine 40 Prozent mehr als Katholiken. Die Zahl ging in den vergangenen Jahrzehnten rasant zurück. Anders ist die Situation in der Slowakei. Die Katholiken bilden in dem 5,5-Millionen-Einwohner-Staat mit einem Anteil von etwa zwei Dritteln immer noch eine klare Mehrheit.

Der Papst-Besuch in der Slowakei dauert mehrere Tage. Doch auch dort gibt es Probleme, die den Besuch überschatten. Die Regierung von Ministerpräsident Eduard Heger ist wegen ihrer restriktiven Corona-Politik stark umstritten. Unlängst kam es vor dem Parlament zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und wütenden Demonstranten, die ihre Grundrechte einforderten.

Alle Teilnehmer geimpft oder reduzierte Teilnehmerzahl

Auch die Kirche steht den vielfältigen Einschränkungen kritisch gegenüber. Zumindest für die Papstvisite hätte man sich mehr Freiheiten gewünscht. "Es gab einen Streit darüber mit der Regierung", räumt Martin Kramara ein, Sprecher der Slowakischen Bischofskonferenz. Schließlich seien die Organisatoren vor die Wahl gestellt worden: Entweder alle Teilnehmer der Events mit Franziskus sind vollständig geimpft oder die Gästezahl wird drastisch reduziert. Weil in der Folge die Anmeldezahlen weit hinter den Erwartungen zurückblieben, wurde die Auflage nun gelockert. Nun sind auch genesene und negativ getestete Interessenten zugelassen.

Die geringe Impfbereitschaft in der Slowakei hat gravierende Folgen. Vorbehalte und Skepsis sind weit verbreitet. Umso wichtiger sei, dass der Papst den verunsicherten Menschen wieder Halt gebe, meint der Sprecher der Bischöfe. Die Bevölkerung suche jemanden, dem sie vertrauen könne. Der Papst verfüge über das notwendige Ansehen, um diese Lücke zu füllen.

Und Franziskus will diese Möglichkeit nutzen. Ein für Franziskus typischer Programmpunkt ist der Besuch bei der Roma-Minderheit im ostslowakischen Kosice. Hier leben die Menschen unter widrigsten Bedingungen in einer heruntergekommenen Plattenbausiedlung am Rande der Stadt. Ebenfalls ein guter Ort, um für mehr "Geschwisterlichkeit" zu werben.