Wenig Regen, höhere Temperaturen: Droht Bayern eine Wasserkrise?

Früher war es ein Teich – jetzt sieht man nur noch eine trockene Wiese. Das Sprungbrett ragt ins Leere und erinnert an bessere Zeiten. Ein See an der Pegnitz in Oberfranken wurde aus einer Quelle gespeist, doch die ist versiegt. Der ausgetrocknete See ist gewissermaßen ein eindrucksvolles Sinnbild für einen Wassermangel, der viele Orte in ganz Deutschland – und auch in Bayern – betrifft. Früher sei Wasser aus einer Höhle in den Teich gelaufen. Doch inzwischen habe sich der Grundwasserspiegel abgesenkt, erklärt Simon Preiß vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg. Vom Teich ist deshalb nichts mehr übrig.

Trockene Flüsse

60 Prozent der Flüsse weltweit sind zumindest zeitweise trocken. Unter spürbarem Wassermangel leidet auch Bayern. Die Ursachen: Es regnet zu wenig und die Temperaturen steigen. Die Folgen des Klimawandels haben auch Auswirkungen auf unser heimisches Wasser, so belegen es Zahlen des Landesamts für Umwelt in Bayern.

Die mittlere Niederschlagsmenge nimmt von Jahr zu Jahr ab. Gegenüber dem dreißigjährigen Mittel regnete es im Jahr 2020 neun Prozent weniger – in Nordbayern sogar zwölf Prozent weniger.

Aktueller Wassermangel in Bayern

Der Niedrigwasser-Lagebericht vom Bayerischen Landesamt für Umwelt zeigt auf einer aktuellen Lagekarte an, dass es im März akut an Wasser mangelt. Die überwiegende Mehrheit der Grundwasser-Messstellen weist zurzeit einen niedrigen oder sehr niedrigen Wasserstand auf. Ein Befund, der bedenklich stimmt – denn in Bayern wird Trinkwasser zu 92 Prozent aus dem Grundwasser gewonnen.

Gemeinden ohne Wasser

Teuschnitz in Oberfranken ist eine Kleinstadt mit rund 2.000 Einwohnern. Die örtlichen Quellen führen selbst im Winter immer weniger Wasser. Eine Folge der trockenen Sommer. Das Trinkwasser reicht nicht mehr zur Versorgung der Bevölkerung. Aus diesem Grund kauft die Gemeinde Wasser zu. Sie ist angeschlossen an einen kommerziellen Fernwasser-Versorger. Das kostet die Kommune Geld – Geld für die zu installierenden Leitungen, aber auch Geld für das Wasser. Wasser steht nicht mehr ganz selbstverständlich zur Verfügung.

"Wir mussten jetzt komplett umstellen auf Fernwasser. Die Stadt Teuschnitz hat kein eigenes Wasser mehr. Durch den Wandel geben die Brunnen einfach nicht mehr das her, was wir bräuchten." Christian Müller, Leiter Bauhof Teuschnitz

Der Wassertag in der ARD

Der Wassertag in der ARD