Wenig los auf den Straßen - Kaum Pfingstreiseverkehr

Es ist ungewöhnlich ruhig heute - und das am traditionell verkehrsreichen Pfingstwochenende. Keine kilometerlangen Staus in die südlichen Ferienregionen. Die BR-Verkehrsredaktion erwartet auch keinen großen Ansturm mehr im Laufe des Tages.

Das liege natürlich auch an den begrenzten Möglichkeiten, ins benachbarte Ausland zu fahren, so die Verkehrsexperten. Nach Luxemburg und in die Niederlande sind die Grenzen zwar wieder offen, aber dies sind keine typischen und stark frequentierten Reiseziele. Aktuell staut es sich zeitweise nur an den Grenzübergängen nach Österreich, wie auf der A8 am Walserberg oder am Grenzübergang Suben auf der A3.

Nur mit triftigen Grund nach Österreich

Aber: Nach Österreich fahren und bleiben kann im Moment nur, wer einen triftigen Grund vorweisen kann. Also wer dort einen Lebenspartner hat oder zumindest Verwandtschaft. Für alle, die gern weiter Richtung Süden wollen, gibt es erst nach dem langen Pfingstwochenende eine gute Nachricht.

Am 3. Juni öffnet auch Italien wieder seine Grenzen und es werden sicher einige Autofahrer Mitte nächster Woche Richtung Süden fahren. Auf dem Weg dorthin dürfen sie zwar durch Österreich fahren – dort aber nur zum Tanken oder für einen Toilettenstop anhalten. Wichtig ist, dass Reisende eine Selbstauskunft dabei haben - mit Reiseziel und verbindlich gebuchter Unterkunft.

Bahn weitet Angebot aus

Wer mit dem Zug verreisen will, hat Glück: Pünktlich zum Ferienstart hat auch die Bahn ihr Angebot wieder ausgeweitet, den Takt hochgefahren und auch längere Züge im Einsatz.