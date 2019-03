Brexit-Chaos: May stellt Rücktritt in Aussicht

Theresa May bietet ihren Rückzug an. Vor dem Parlament erklärte sie: "Aber wir müssen den Deal durch das Parlament bekommen und den Brexit vollziehen. Ich bin bereit, mein Amt früher als beabsichtigt niederzulegen, um damit dem Land und unserer Partei zu dienen. Ich fordere jeden in diesem Raum auf, den Deal zu unterstützen, so dass wir unserer historischen Pflicht nachkommen: die Entscheidung des britischen Volkes umzusetzen und die Europäische Union mit einem weichen und geordneten Ausstieg zu verlassen."

Abstimmung: Acht Vorschläge zum Brexit

May erklärte also ihre Bereitschaft zum Rücktritt, sollte ihr Brexit-Vorschlag doch noch angenommen werden. Ihr sei klar, dass es ein Bedürfnis nach einem neuen Ansatz und einer neuen Führung für die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen mit der EU gebe, sagte sie zuvor vor Abgeordneten ihrer konservativen Partei, wie britische Medien berichteten.

Zuvor waren insgesamt 16 Vorschläge als Alternativen für das umstrittene Brexit-Abkommen eingereicht worden. Acht von diesen wurden für die Abstimmung ausgewählt und werden zur Abstimmung im Laufe des Abends zugelassen. Das Abkommen von May mit der EU befindet sich nicht darunter.