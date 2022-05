Selenskyj soll zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums sprechen

Millionen von Menschen drohen wegen der parallelen weltweiten Krisen in extreme Armut abzurutschen, während andere von der Situation profitieren. Zu Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos, bei dem fast 2.500 Teilnehmer über Lösungen für internationale Probleme diskutieren, gibt es daher Rufe nach entschiedenen Maßnahmen für eine bessere Balance zwischen wirtschaftlichem Profit und sozialer Gerechtigkeit.

Oxfam: Milliardäre werden immer reicher

So weist die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam darauf hin, dass seit Beginn der Corona-Pandemie die Reichsten der Welt noch reicher geworden seien.

In einem Bericht zu den Profiteuren der globalen Krisen, den Oxfam zum Auftakt zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos vorstellte, heißt es, die Zahl der Milliardärinnen und Milliardäre sei seit 2020 um mehr als 570 auf 2.668 gewachsen. Zusammen verfügten sie über ein Vermögen von 12,7 Billionen Dollar. Allein während der Pandemie sei es um 42 Prozent gewachsen und entspreche nun 13,9 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.

Allein Pharmakonzerne machten mit Impfstoffen einen Gewinn von über 1.000 Dollar pro Sekunde und verlangten von den Regierungen bis zum 24-fachen des Herstellungspreises.

Ukraine-Konflikt bringt Arme in Bedrängnis

Steigende Lebensmittel- und Energiepreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine verschärfen laut Oxfam zudem das Armutsrisiko für Millionen von Menschen und auch die Schuldenproblematik derzeit durch den russischen Krieg in der Ukraine. Rund 260 Millionen Menschen seien gefährdet, in Armut abzurutschen. Im vergangenen März habe es den größten Sprung der Lebensmittelpreise seit Beginn der Aufzeichnungen der Vereinten Nationen im Jahr 1990 gegeben.

Auch die Ungleichheit zwischen Staaten nehme wieder zu. Mehr als jedes zweite einkommensschwache Land könne seine Schulden bald nicht mehr zurückzahlen. "Derzeit ersticken einkommensschwache Länder unter ihrer Schuldenlast, und weltweit explodieren Ungleichheit und Armut", sagte Manuel Schmitt, Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland.

Ruf nach Vermögenssteuer in Deutschland

Oxfam Deutschland fordert daher eine stärkere Besteuerung von Unternehmen und sehr hohen Vermögen. "Es ist nicht hinnehmbar, dass Konzerne und die dahinter stehenden Milliardärinnen und Milliardäre Rekordgewinne einfahren, während Millionen Menschen Mahlzeiten ausfallen lassen müssen, die Heizung abdrehen, mit ihren Rechnungen im Rückstand sind und sich fragen, was sie als Nächstes tun können, um zu überleben", so Manuel Schmitt.

Regierungen müssten dringend gegensteuern und Konzerne sowie Superreiche in die Pflicht nehmen, so Schmitt. In Deutschland müsse die Vermögensteuer wieder eingeführt werden. Außerdem sei eine einmalige Abgabe auf sehr hohe Vermögen und eine Übergewinnsteuer für Konzerne angesagt.

Ukraine-Konflikt prägt Treffen in Davos

Die Folgen des Ukraine-Krieges werden das Weltwirtschaftsforum stark prägen. Thematisiert werden unter anderem die Auswirkungen auf Lieferketten, Energieversorgung und Nahrungsmittelsicherheit. Die Auftaktrede in Davos hält der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der digital zugeschaltet wird. Später sind der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir zu Gast. Am Morgen spricht Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einer Diskussionsrunde darüber, wie Deutschland unabhängiger von russischer Energie werden will.

Habeck nennt Davos "Symbol für ungebändigte Globalisierung"

"Das Weltwirtschaftsforum in Davos gilt als Symbol für die ungebändigte Globalisierung, die die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen befeuert, Finanzkrisen den Boden bereitet und soziale Ungleichheit verschärft hat", äußerte sich Habeck vorab kritisch zur Davoser Tradition. Bei aller Kritik biete es aber auch den Rahmen für wichtige Debatten.

Der Welthandel sei ins Stocken geraten, Lieferketten rissen, es drohe eine Hungerkrise, weil Russland Weizenlieferungen aus der Ukraine blockiere. Sich vor diesem Hintergrund von der Idee der Globalisierung zu verabschieden, sei aber falsch. "Mehr und bessere Kooperation macht uns widerstandsfähiger und schützt uns", sagte Habeck.

Russland ist nicht vertreten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag in Davos erwartet. Er ist bisher der einzige der G7-Regierungschefs, der eine Teilnahme zugesagt hat. Ebenfalls angekündigt sind Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Wegen des Krieges wird anders als sonst üblich keine russische Delegation an der Jahrestagung teilnehmen. Dafür sind zahlreiche ukrainische Politiker und Stiftungen vertreten. Statt des russischen Hauses wird es eine Ausstellung geben, die laut Victor-Pinchuk-Stiftung russische Kriegsverbrechen zeigt.