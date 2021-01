Weltweites Entsetzen nach Stürmung des US-Kapitols

Die Ausschreitungen am Kapitol in der US-Hauptstadt Washington haben weltweite Kritik ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit Kritik an anderen Staatschefs sonst eher zurückhaltend, gab dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump klar eine Mitschuld am Vorgehen seiner Anhänger. Trump habe bedauerlicherweise seine Niederlage bei der Wahl im November nach wie vor nicht eingestanden.

"Das hat die Atmosphäre bereitet, in der dann auch solche Ereignisse, solche gewalttätigen Ereignisse, möglich sind. Diesen Zusammenhang sehe ich." Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Die Bilder von gewaltbereiten Demonstranten am Kapitol seien verstörend und machten sie wütend und traurig. Als Zeichen der Hoffnung bezeichnete es Merkel, dass der Kongress seine Sitzung nach den Ausschreitungen fortgesetzt habe. Nun stehe der Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris fest und die USA könnten in weniger als zwei Wochen ein neues Kapitel ihrer Demokratie aufschlagen.

Steinmeier und Maas ziehen Parallelen zu Reichstagsbesetzung

Auch Bundespräsident Steinmeier wählte deutliche Worte. "Der Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie" sei das "Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen" sowie von "Demokratieverachtung, Hass und Hetze - auch von oberster Stelle". Steinmeier zeigte sich zuversichtlich, dass "die Fackel der Demokratie wieder heller leuchten" werde. Das werde aber nicht von allein geschehen. "Wir vergessen nicht jene Bilder, als Gegner der Demokratie die Stufen unseres Reichstags besetzten", sagte der Bundespräsident.

Einen ähnlichen Vergleich hatte zuvor Bundesaußenminister Maas gezogen. Mit Blick auf die Krawalle sprach er von "unfassbaren Bildern", über die sich die Feinde der Demokratie freuen würden. Aus aufrührerischen Worten würden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstags und jetzt im Kapitol, schrieb er auf Twitter.