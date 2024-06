Weltweit erster Todesfall mit Vogelgrippe-Virus-Typ H5N2

Patient mit Vorerkrankungen starb

Nach Angaben des mexikanischen Gesundheitsministeriums hatte die Person unter einem chronischen Nierenleiden, Diabetes Typ II und seit langem bestehendem Bluthochdruck gelitten. Die WHO führte aus, der Mensch habe am 17. April die Vogelgrippe-Symptome entwickelt. Am 24. April sei er in der Hauptstadt Mexiko-Stadt ins Krankenhaus eingeliefert worden und dort noch am selben Tag gestorben.

Nach einer Bestätigung durch mehrere Tests meldeten die mexikanischen Gesundheitsbehörden der WHO den Todesfall am 23. Mai. Wie der Betroffene sich angesteckt hatte, ist unklar. In Mexiko sind allerdings bereits H5N2-Infektionen bei Geflügel aufgetreten, unter anderem im Bundesstaat Mexico, in dem der Verstorbene lebte.

WHO: Risiko für Menschen in betroffenen Regionen "gering"

Die WHO schätzt das Risiko für Menschen in den betroffenen Regionen trotz des Todesfalls als "gering" ein. Das mexikanische Gesundheitsministerium versicherte, es bestehe "kein Ansteckungsrisiko für die Bevölkerung". Die Tests bei den Kontaktpersonen des Verstorbenen seien allesamt negativ ausgefallen. Die Behörden prüften demnach die Lage in landwirtschaftlichen Betrieben in der Nähe des Wohnorts des Verstorbenen und richteten ein Überwachungssystem ein, um mögliche H5N2-Infektionen bei Wildtieren zu entdecken.

H5N2 im Vergleich zu H5N1

Die Variante H5N2 gilt als weniger stark krankheitserregend als H5N1. Bei Vieh wurde H5N2 in den vergangenen Jahren schon in mehreren Ländern festgestellt. Eine Übertragung der Virusvariante auf einen Menschen war bislang nicht bestätigt worden.

Von 2003 bis Mai 2024 waren der WHO aus 23 Ländern insgesamt 463 Todesfälle nach Infektionen mit Vogelgrippeviren gemeldet worden, es handelte sich aber immer um A (H5N1). Infektionen mit Vogelgrippe-Viren sind meldepflichtig. In vielen Ländern werden aber nicht alle Todesfälle mit vogelgrippeähnlichen Symptomen wie Atemproblemen oder Durchfall untersucht oder die Laborkapazitäten reichen zur Bestimmung von Viren nicht aus. Experten gehen deshalb davon aus, dass nicht jeder Fall der WHO gemeldet wird.

Milchviehherden in den USA mit H5N1 befallen

In Mexikos Nachbarland USA breitet sich seit Wochen die Vogelgrippe-Virusvariante H5N1 aus und hat dort unter anderem auch Milchviehherden befallen. Vereinzelt wurden auch Infektionen bei Menschen festgestellt, Übertragungen von Mensch zu Mensch wurden jedoch nicht registriert.

H5N1 grassiert inzwischen fast auf der ganzen Welt und lässt vor allem Vögel an der Vogelgrippe erkranken, die auch Geflügelpest genannt wird. Gelegentlich befällt das Virus aber auch Säugetiere, obwohl diese weniger empfänglich sind. Infiziert haben sich zum Beispiel bereits Nerze, Robben, Schweine, Pferde und Katzen.

