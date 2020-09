Welttag der Suizid-Prävention: Therapieplätze ausgebucht

Keine steigenden Suizidzahlen, auch in Krisenzeiten - diese Zielstellung haben Gesundheitsministerium und Kassenärztliche Vereining Bayern. Helfen sollen Videosprechstunden, die im Corona-Lockdown eingerichtet wurden und weiterhin für Menschen mit psychischen Problemen oder Selbstmordabsicht eine erste Anlaufstelle sind.

"Ich halte so einen Tag für enorm wichtig, dass man das Thema aus der Tabuzone herausholt und darauf hinweist, es gibt präventive Ansätze. Und die Menschen und Familien, die mit so einem Schicksal leben müssen, nicht vergessen werden." Melanie Huml, Bayerische Gesundheitsministerin

Das bayerische Gesundheitsministerium baut seit Jahren gemeinsam mit Landkreisen Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus, doch der Bedarf übersteigt das Angebot bei weitem. Wartezeiten von zwei Monaten in Ballungsräumen bis hin zu mehreren Monaten in ländlichen Regionen sind für erwachsene Patienten keine Seltenheit. Damit sich Menschen gerade in der Corona-Krise nicht allein gelassen fühlen, stehen aktuell immerhin 8.000 freie Online-Sprechstunden der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns für schnellen Kontakt bereit.

Diese Notfallhilfe kann zwar die regionale Unterversorgung von Therapieplätzen nicht ausgleichen, ist aber ein Angebot unabhängig vom Wohnort und damit in ganz Bayern eine Möglichkeit sich rasch mit einem Experten auszutauschen. Aufklären und helfen soll auch die Web-Kampagne "Bitte stör Mich" - vom bayerischen Gesundheitsministerium, mit Informationen zu extra Angeboten in Coronazeiten.

Experten geben keine Entwarnung

"Aus unserer Sicht kann ein Video-Kontakt ein wesentlicher Bestandteil einer psychotherapeutischen Behandlung sein, aber er kann nicht ausschließlich ein psychotherapeutische Behandlung in persönlichem Kontakt ersetzen." Dr. Bruno Waldvogel, PTK Bayern

Dass sich der Lockdown vom Frühjahr wiederholen könnte, macht Experten deshalb Sorgen. Wochenlang waren aus Gründen des Infektionsschutzes laufende Psychotherapien unterbrochen und stationäre Einrichtungen geschlossen worden.

Kein Anzeichen der Entspannung

Die Krise wird den Druck auf die Psyche der Menschen verstärken, so der Tenor der Bayerischen Psychiater und Psychotherapeuten. Sie fordern von den Krankenkassen und der Politik einen Ausbau an regulären Therapieplätzen. Auch die Münchner Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie sieht im bislang ausgebliebenen Anstieg der Suizidrate noch kein Zeichen der Entspannung. Die psychische Gesundheit leide in Ausnahmesituationen und könne zu verzögerten Effekten führen, wie einem Gefühl der Ausweglosigkeit.

Betroffenen droht demnach unter den Corona-Schutzmaßnahmen dann eine Verschlimmerung ihrer Krankheit, wenn Abstandsregelungen, Maskenpflicht oder auch das Homeoffice zwar ihrem Infektionsschutz dienen, aber das individuelle Gefühl einer Isolation verstärken oder zu Angststörungen führen. Wenn im Laufe der Monate auch finanzielle Existenzängste oder Vereinsamung zunehmen, kann die Corona-Krise Depressive in eine emotionale Abwärtsspirale ziehen.

Prävention in schwierigen Zeiten

"Wenn man die letzten Jahre damit beschäftigt war, wieder einen sozialen Kontakt aufzubauen, wieder Mitmenschen um sich herum zuzulassen, also das hat mir schon gefehlt, das hat mir auch Angst gemacht." Bianca, erkrankt an schwerer Depression und posttraumatischer Belastungsstörung

Niederschwellige Gesprächsangebote sind für sie eine Hilfe: Im Münchner Mental Health Cafe kann sie sich mit Gleichgesinnten austauschen, Erfahrungen teilen und findet Literatur zu Themen seelischer Gesundheit. Das Cafe "Berg&Mental" verbindet seit dem Winter Gemeinschaft, Kaffegenuss und Events mit Präventivarbeit und ist Treffpunkt und Anlaufstelle für Menschen, die sich für Psyche und ihre Gesundheit interessieren, oder für ein gutes Gespräch.

Erleichterung trotz finanziellem Druck bei den Hilfsstellen

Dominique de Marné, Gründerin von Deutschlands erstem Mental Health Cafe ist erleichtert, dass sie nach dem Shut-Down, trotz finanzieller Durststrecke in ihrem Lokal wieder über die menschliche Psyche und seelische Krisen aufklären kann. "Dieses Thema zu normalisieren, nicht immer nur ne große Sache draus zu machen, das hat super funktioniert und genau das war ja der Plan."

Bis Mitte Oktober hat sie gemeinsam mit Partnern wie dem Münchner Bündins gegen Depression vielfältige Events, wie Diskussionen, Tatoo-Aktionen oder auch eine Bergtour für an psychologischen Fragen Interessierte geplant. Zusammenhalt und Gemeinschaft sind das Ziel. Ein Ansatz den Psychologen auch im Café selbst immer wieder unterstützen und für Fragen von Gästen offen sind.

"Präventivarbeit ist eigentlich das Schönste, was wir machen können. Einzugreifen, bevor es den Leuten wirklich schlecht geht." Laura Tutter, Psychologin

Hilfe und Zusammenkommen auch in Corona-Krisenzeiten

Selbsttötung ist kein Schicksal, Prävention kann helfen, das gesellschaftliche Tabu zu brechen, das psychische Erkrankungen wie Depression noch immer umgibt. Damit sich die Versorgungssituation für Betroffene verbessert und sie auch bei wieder steigenden Infektionszahlen nicht vergessen werden, initiieren am heutigen Welttag der Suizid-Prävention zahlreiche lokale Initiativen und Notfallzentren in ganz Bayern Aktionen und Angebote.