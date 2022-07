Welttag der Großeltern: Wertschätzung für Oma und Opa

"Sie tragen Frucht noch im Alter" - das schreibt Papst Franziskus in seiner Botschaft zum Welttag der Großeltern und Senioren, den die katholische Kirche eingeführt hat. Und dass das so ist, das können viele Familien bestätigen, für die die Großeltern eine wichtige Stütze im Alltag sind. Ganz praktisch gesehen – auch, weil Großeltern einen wichtigen Teil der Betreuung von kleinen Kindern übernehmen. Die Corona-Pandemie hat dem allerdings einen Dämpfer verpasst.

Großeltern helfen Beruf und Familie zu vereinbaren

Der kleine Konstantin und sein Opa bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen: Brettspiele spielen. Mal ist es Mensch Ärgere Dich Nicht – mal Mühle – heute Carcassonne. Seit Konstantin und seine große Schwester auf der Welt sind, passen Opa Rudi und Oma Christine ein bis zweimal pro Woche auf die Enkelkinder auf. Die Oma glaubt, dass ohne ihre Hilfe die ausgeprägte Berufstätigkeit der Tochter vielleicht sonst nicht so funktioniert hätte. Der Großvater sieht die Aufgabe aber nicht als Belastung an, sondern hatte eher das Gefühl "noch gebraucht zu werden". Auch sei er glücklich darüber, dass er noch ein bisschen Einfluss auf das Leben der Enkelkinder habe.

Corona-Pandemie bremst Großeltern aus

Doch als die Corona-Pandemie begann – während der ersten Lockdowns, da hatte das Modell ein plötzliches Ende. Die Tochter sei streng gewesen und habe gesagt, die Großeltern sollten auf keinen Fall Kontakt zu den Enkelkindern haben - weil sie die Senioren schützen wollte. Studien und Befragungen - etwa vom Deutschen Zentrum für Altersfragen sowie vom Deutschen Jugendinstitut - zeigen: die Familien sind während der Corona-Pandemie sehr unterschiedlich mit der Großeltern-Betreuung umgegangen.

15 Prozent der Großeltern betreuten Enkel auch im Lockdown

Laut Zentrum für Altersfragen kümmerten sich zuletzt zwar wieder genauso viele Großeltern regelmäßig um ihre Enkelkinder, wie noch 2017 – nämlich gut ein Drittel der Omas und Opas. Die Befragungen des Deutschen Jugendinstitut haben allerdings gezeigt, dass es zwischenzeitlich erhebliche Schwankungen gab, so Alexandra Langmeyer–Tornier von der Abteilung Kinder und Kinderbetreuung des DJI. Sie war überrascht, dass auch in den Lockdowns immerhin rund 15 Prozent der Großeltern ihre Enkel weiterhin betreut haben. Viele Eltern hätten keinen anderen Ausweg gehabt, aber viele Großeltern wollten auch diesen Kontakt wie bisher.

"Viele Ältere haben gesagt, sie wissen auch nicht wie lange sie überhaupt noch zu leben haben und wie lange die Pandemie dauern würde." Alexandra Langmeyer–Tornier, Deutsches Jugendinstitut

Oma Christine und Opa Rudi haben während der Corona-Zeit versucht, anderweitig Kontakt zu ihren Enkelkindern halten und zwar übers Telefon. Der Opa erzählt: "Der jüngste Enkel, wir haben Bücher gelesen, haben uns erzählt – auch über Alltägliches, in welchem Raum wir uns gerade befinden." "Und manchmal haben die Kinder uns Gedichte aufgesagt oder auch uns vorgelesen. Und dadurch sind wir uns auch nicht fremd geworden", pflichtet die Großmutter bei.

Kontakt halten mit Hilfe des Smartphones

Großelternbetreuung und Großelternkontakt mal anders. Viele Seniorinnen und Senioren haben sogar medial ganz schön aufgerüstet, erzählt Alexandra Langmeyer–Tornier vom Deutschen Jugendinstitut:

"Viele hatten ja vorher noch kein Smartphone, oder sie haben sich auch eine Kamera angeschafft und die sind da ganz gut reingekommen." Alexandra Langmeyer–Tornier, Deutsches Jugendinstitut

Doch diese virtuelle Betreuung hat nur bei den Familien funktioniert, bei denen die Eltern viel im Home-Office arbeiten konnten. Andere, gerade auch Alleinerziehende, waren schlichtweg darauf angewiesen, dass die Großelternbetreuung weiterlief.

Vermittlung rüstiger Senioren als "Wunschgroßeltern"

Was aber mit den Familien, die keine rüstigen Großeltern am Ort haben? Ans evangelische Bildungswerk in Nürnberg ist der Verein "Wunschgroßeltern" angedockt. Yasmin Chaudhri erzählt , dass die Nachfrage enorm sei. Gerade nach der langen Corona-Zeit mit Lockdowns und Quarantäne sind viele Familien am Anschlag. Sie würden sich über Entlastung durch Großeltern mehr als nur freuen. Die Nachfrage der Familien sei aber wesentlich größer als die Nachfrage bei den sogenannten Wunschgroßeltern.

Doch gerade wegen Corona war und ist es womöglich weiterhin schwierig, Wunschgroßeltern an Familien zu vermitteln. Seniorinnen und Senioren seien während des Lockdowns sehr vorsichtig gewesen.

Großeltern "erwirtschaften" umgerechnet 16 bis 18 Milliarden Euro

Klar ist, dass egal ob mit oder ohne Pandemie die Omas und Opas einen wichtigen Beitrag für das Familien- und Erwerbsleben der Elterngeneration leisten. Rein monetär betrachtet erwirtschaften sie jedes Jahr rund 16 bis 18 Milliarden Euro.

Reicht ein Großelterntag als Wertschätzung?

Andreas Reidl vom Internetportal großeltern.de hat das in seiner Community abgefragt. Viele würden abwinken und sagen, das bräuchten sei nicht. Sie würden sich freuen, wenn die Enkel kommen, das sei schon ein Geschenk für sie. Deshalb brauche es keinen Großelterntag. Andreas Reidl sieht das jedoch anders, er glaube schon, dass es eine Wertschätzung brauche.

Zu denen, die abwinken, gehören übrigens auch Oma Christine und Opa Rudi. Sie zehren selbst vom Enkelkontakt. Oma Christine glaubt, dass die Enkelbetreuung für alle ein Gewinn ist. Für sie und ihren Mann ist die Betreuung der Enkel eine Selbstverständlichkeit.

"Ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Es ist gut so wie es ist." Rudi, Großvater