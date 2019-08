10.08.2019, 20:52 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Weltrekord: Österreicher steht über zwei Stunden in Eiskabine

Bis zum Hals in Eiswürfeln und nur mit einer Badehose bekleidet: So hielt es ein österreichischer Extremsportler in einer Glaskabine aus - und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.