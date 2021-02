"Weltraumfan seit Kindergarten" - US-Milliardär bucht Raumflug

Mit 37 Jahren schon Milliardär - da darf man auch schon mal von den ganz großen Sternen träumen. Vielleicht hat sich der Unternehmer Jared Isaacman aber auch nur von Frank Sinatra's "Fly me to the moon", oder dem Bond-Klassiker "Moonraker" inspirieren lassen... Wie auch immer: für den US-Amerikaner stand schon im Kindergarten fest: Der Weltraum ist cool!

Schon Ende dieses Jahres soll es losgehen in einer Raumkapsel von SpaceX, dem Raumfahrt-Unternehmen von Visionär und Tesla-Self-Made-Man Elon Musk. Diese Kapsel trägt den Namen "Crew Dragon" und dockt aktuell an der Internationalen Raumstation ISS an - sie soll im Frühjahr zurückkehren.

Fluggast-Auswahl für guten Zweck

Vier Personen dürfen mitfliegen - ein Platz davon ist bereits vergeben: Selbstverständlich an Isaacman selbst - nebenbei gelernter Jetpilot -, der auch auf dem Kommandoplatz sitzen wird. Allerdings wird der komplette viertägige Raumflug im Autopiloten absolviert werden. Es wäre das erste Mal, dass ein bemannter Raumflug ohne einen professionellen Astronauten einer Raumfahrtbehörde stattfindet.

Der zweite Platz ist für eine Krankenschwester des Kinderkrankenhauses St. Jude in Memphis/Tennessee reserviert. Unter allen, die an dieses Hospital mindestens zehn US-Dollar spenden, soll der dritte Platz in der Kapsel ausgelost werden. Nummer vier ist für einen Geschäftspartner vorgesehen.

Steiler Aufstieg von Isaacman

Wie wird man Milliardär - und das noch mit "nur" 37 Jahren? Jared Isaacman besitzt unter anderem eine Firma, die insolvente Unternehmen abwickelt. Jetpilot ist er eben auch. Und er hat gute Kontakte. Und die sind so gut, dass High Tech-Vorreiter Elon Musk bei dieser Geschichte mitmacht. Fraglich ist jedoch, ob der anberaumte Starttermin für die viertägige "Inspiration-4"-Mission von SpaceX tatsächlich eingehalten werden kann. In der Vergangenheit musste das Musk-Raumfahrtunternehmen die ein oder anderen Starts verschieben.

Egal, wann Isaacman nun tatsächlich ins All abheben kann: Das Kinderkrankenhaus in Memphis dürfte sich über Spenden in Millionenhöhe freuen.