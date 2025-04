Weltpolitik beim Abschied von Papst Franziskus

Zur Stunde läuft die Trauerzeremonie für den verstorbenen Papst Franziskus auf dem Petersplatz im Vatikan. Der Sarg des Pontifex wird unter Applaus aus dem Petersdom auf den Vorplatz getragen. Neben 224 Kardinälen und 750 Bischöfen nehmen auch rund 50 Staats- und Regierungschefs sowie nach Angaben des Vatikans 200.000 Gläubige an den Trauerfeierlichkeiten teil.

Mehrfach spontaner Applaus für Franziskus' Wirken

Vor Gästen wie Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Kulturministerin Olga Ljubimowa wie auch Vertretern mehrerer Nahoststaaten erinnert Kardinaldekan Giovanni Battista Re an Franziskus' unaufhörliche Appelle zu Frieden und Vernunft, "in ehrlichen Verhandlungen mögliche Lösungen zu finden". Als er an den Einsatz des Papstes für Flüchtlinge erinnert sowie seine Warnungen vor Kriegen, erhebt sich mehrfach spontaner Applaus.

Mit "seiner starken Persönlichkeit" habe Franziskus schnell den Leitungsstil der Kirche geprägt: direkter Kontakt mit einzelnen Menschen und Völkern sowie Nähe besonders zu Menschen in Not und Ausgegrenzte, sagt Re.

Trump trifft Selenskyj

Trump und Selenskyj, dessen Land seit dem russischen Überfall im Frühjahr 2022 unter Angriff steht, trafen im Vorfeld der Trauerfeier zusammen. Die Unterredung im Vatikan sei sehr produktiv gewesen, teilte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, mit. "Weitere Einzelheiten zu dem Treffen werden folgen." Auch von ukrainischer Seite wurden zunächst keine Details bekannt gegeben. Es war die erste persönliche Begegnung zwischen beiden Präsidenten seit dem Eklat mit einem Wortgefecht im Weißen Haus im Februar.

Kritik an Söder nach Selfie

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sorgt mit mehreren Fotos von der Trauerfeier für Aufmerksamkeit. "Sehr bewegende Momente in #Rom kurz vor Beginn des Requiems. Wir werden Papst #Franziskus sehr vermissen", schreibt der bayerische Ministerpräsident zu einem Foto von sich auf dem Petersplatz auf seinen Social-Media-Kanälen. "Es ist ergreifend, wie viele Menschen sich gleich hier am Petersplatz im #Vatikan und weltweit zuhause vor den Fernsehern von ihm verabschieden werden."

Kritik folgt prompt: "Beerdigungs-Reiseselfies haben doch etwas recht Würdeloses. Die Beerdigung des Papstes ist nicht das Oktoberfest", schreibt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dazu auf X. Auch dem Linken-Politiker Dietmar Bartsch gefällt das Bild nicht. "Eine Spur zu fröhlich für eine Trauerfeier. Finde ich", postet Bartsch. Auch zahlreiche andere Nutzer kritisieren die Aufnahme als taktlos.