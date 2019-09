Weltnaturschutzunion: Hälfte der europäischen Baumarten bedroht

Für die Bedrohung der Baumarten nennt die Weltnaturschutzunion gleich mehrere Ursachen. Die Bäume sind gefährdet durch Schädlinge, Krankheiten, gebietsfremde Arten, einen nicht nachhaltigen Holzschlag und das Wachstum der Städte.

Eberesche und Rosskastanie in Deutschland gefährdet

Die Weltnaturschutzunion mit Sitz in Gland am Genfer See hat die Bestände von allen 454 in Europa bekannten Baumarten untersucht. 265 davon kommen auf keinem anderen Kontinent vor. Mehr als die Hälfte dieser Arten sei bedroht. Dutzende Arten stünden bereits auf der höchsten Gefährdungs-Stufe – sprich: Sie sind kurz vorm Aussterben.

In Deutschland geben die Ebereschen Anlass zur Sorge. Ihre Populationen seien ohnehin klein und ihre Lebensräume würden geschwächt. Schlecht steht es auch um die Rosskastanien, die von Pilzen und der Miniermotte bedroht werden.

Auch ein Fünftel der Weichtiere und Moose ist bedroht

Craig Hilton-Taylor, der bei der Weltnaturschutzunion für die Bestandsaufnahme zuständig ist, nannte die Entwicklung alarmierend. Er verwies auf die wichtige Rolle der Bäume als Nahrungsquelle und Zufluchtsort für unzählige Tierarten - etwa Vögel und Eichhörnchen.

Gleichzeitig veröffentlichte die Weltnaturschutzunion eine neue Liste gefährdeter Sträucher, Moose und Weichtiere – wie Schnecken. Bedroht sind demnach mehr als ein Fünftel der Weichtiere und Moose sowie fast die Hälfte aller Straucharten.