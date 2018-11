Weltkriegsgedenken in Paris mit Macron, Merkel, Trump und Putin

Steinmeier legt in London Kranz nieder

Parallel zu der internationalen Gedenkfeier in Paris haben auch die Briten am Sonntag an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnert. Unter anderem legten Queen Elizabeth II., Prinz Charles, sowie Premierministerin Theresa May Kränze am sogenannten Kenotaph in London nieder, einem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) nahm an der Zeremonie teil, er legte ebenfalls einen Kranz nieder. Die Regierung in London sieht darin einen "historischen Akt der Versöhnung".