Weltkrebstag: So wichtig ist die Vorsorge trotz Corona

"Versorgungslücken schließen", so lautet das Motto des Weltkrebstages, der heute zum 22. Mal stattfindet. In einer Zeit, in der Krankenhauspersonal am Limit arbeitet und Corona das gewohnte Leben nach wie vor stark einschränkt.

Benedikt Westphalen vom Comprehensive Cancer Center München (CCCM) hat im vergangenen Jahr erlebt, dass Krebspatientinnen und -patienten in der Pandemie später zum Arzt kommen, das belegen auch internationale Daten, so Westphalen.

Krebsdiagnose durch Corona oft "verschleppt"

Viele, so der Mediziner, hätten sich aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht zum Arzt getraut, doch es seien auch einige dabei gewesen, die bewusst ferngeblieben seien, um das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten. So sei in in vielen Fällen die Erstdiagnosestellung verschleppt worden, so Benedikt Westphalen.

Nicht nur in Deutschland sind so etliche Krebspatienten lange unbehandelt geblieben: Schätzungen zufolge sind wegen der Corona-Pandemie EU-weit bis zu einer Million Krebserkrankungen unentdeckt geblieben.

Vorsorgeuntersuchungen nahmen zu

Doch gerade aus dem Bereich der Krebsvorsorge gibt es nun positive Neuigkeiten, wie eine Sonderauswertung der DAK-Krankenkasse belegt: Demnach sind in den ersten Monaten 2021 wieder mehr Menschen in Deutschland zur Krebsvorsorge gegangen als im ersten Pandemiejahr. Die Zahl der Vorsorge-Untersuchungen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 14 Prozent.

Zwei Untersuchen besonders gefragt

Bei zwei Vorsorge-Untersuchungen fiel der Anstieg besonders auf: Bei der Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs gab es eine Steigerung von 44 Prozent. Die Anzahl der Hautkrebsvorsorge-Untersuchungen stieg um 18 Prozent gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020.

Die Bayern gehen weniger zur Vorsorge als vor Corona

In Bayern jedoch erreichten im ersten Halbjahr 2021 die meisten Krebs-Vorsorgemaßnahmen noch nicht die Werte des Vergleichszeitraumes im Jahr 2019: In Summe waren es noch immer elf Prozent weniger als vor der Pandemie.

So lag die Anzahl der Screenings auf Hautkrebs 15 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau, bei Darmkrebs waren es 13 Prozent und bei Prostatakrebs fünf Prozent. Nur bei den Mammographien, mit denen Brustkrebs erkannt werden soll, gab es ein Plus von fünf Prozent.

Mindestens die Hälfte aller Todesfälle durch Krebs vermeidbar

Für Volker Heinemann, den Direktor des CCCM, ist Prävention ist eine der wichtigsten Lücken in der Versorgung. Das betonte er auf der Pressekonferenz des CCCM anlässlich des Weltkrebstages. Seiner Einschätzung nach liegt in der Krebsprävention großes Potential. Wenn die Menschen mehr Prävention und Früherkennung betreiben würden, könnten 50-70 Prozent der Krebstodesfälle in Europa vermieden werden, so Heinemann.

Mit Sport und guter Ernährung: 40 Prozent weniger Krebsfälle

Die wichtige Säule der Krebsprävention ist laut Expertinnen und Experten allerdings nicht allein der Gang zu den Vorsorgeuntersuchungen. Durch einen gesunden Lebensstil könnten 40 Prozent aller Krebserkrankungen verhindert werden, sagt Renate Oberhoffer-Fritz. Sie ist Dekanin am Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie an der TU München.

Eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit, um das Krebsrisiko zu vermindern, sei regelmäßiger Sport. Aber auch eine gesunde Ernährung ist laut der bayerischen Krebsgesellschaft wichtig, um sich selbst vor einer Krebserkrankung zu schützen. Ernährungswissenschaftlerin Nicole Erickson betont aber, dass beides geleichermaßen wichtig sei: Wer sich gut ernähre, aber rauche und keinen Sport treibe, habe dennoch ein erhöhtes Krebsrisiko.

Vorsorgeuntersuchungen erst nehmen

Der Münchner Mediziner Benedikt Westphalen betont im Gespräch mit dem BR wie wichtig es sei, regelmäßige Screenings und Vorsorge-Termine wahrzunehmen – und zwar trotz aller Einschränkungen durch die Pandemie und aller Sorge vor Corona: Je mehr Patienten Vorsorgeuntersuchungen machten, desto größer sei die Chance, Erkrankungen früher zu diagnostizieren und auch zu heilen. Seiner Ansicht nach sollten die Menschen sogar noch deutlich mehr zur Krebsfrüherkennung gehen.