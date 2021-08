Weltklimarat legt neue Erkenntnisse zum Klimawandel vor

Die Sachstandsberichte des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) gelten als wegweisend für die globale Klimapolitik. Im ersten Teil, der nun in Genf vorgestellt wird, geht es um naturwissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels. 234 Expertinnen und Experten aus 66 Ländern haben für den neuen Bericht alle Erkenntnisse zum Klimawandel aus Studien gesichtet und bewertet, die seit dem letzten Bericht 2013 erschienen sind.

Eisschilde und Extremwetter im Fokus

In dem Report geht es konkret um die Ursachen der Erderwärmung und ihre Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen der Erde. Bewertet werden die Entwicklung der Meeresspiegel, Gletscher und Eisschilde sowie extreme Wetterverhältnisse. Mehr als 230 Forscherinnen und Forscher aus 66 Ländern haben an dem Bericht mitgewirkt.

Sie zeigen unter anderem die Gefahr von mehr Extremereignissen auf, wie etwa die jüngsten Hitzeperioden in Griechenland und der Türkei oder die Überschwemmungen in Deutschland.

Grundlage für die Weltklimakonferenz

Der Bericht soll mit seiner Zusammenfassung von Erkenntnissen als Grundlage für politische Entscheidungen insbesondere auf der geplanten Weltklimakonferenz Anfang November in Glasgow dienen und wurde von den 195 Mitgliedsländern abgesegnet.

"Wir erwarten, dass der neue Bericht des Weltklimarates auch die allerletzten Zweifel ausräumt, dass der Mensch Hauptverursacher des Klimawandels seit Beginn der Industrialisierung ist", sagte dazu Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Menschen müssten sich dem Klimawandel "noch entschiedener entgegenzustellen". Sie schloss nicht aus, dass etwa Flüge innerhalb Deutschlands zugunsten eines Ausbaus im öffentlichen Personenverkehr beendet werden oder der CO2-Preis für Emissionen heraufgesetzt wird. Das würde unter anderem Benzin und Diesel verteuern.

Umweltministerin Schulze: Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte der "Rheinischen Post" mit Blick auf den IPCC-Bericht, in den kommenden zehn Jahren entscheide sich, "ob wir es schaffen werden, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen“. Immerhin habe sich einiges getan. Noch vor wenigen Jahren sei die Welt auf einem Kurs in Richtung 3,5 Grad gewesen. Mittlerweile steuerten viele Staaten um und begönnen mit der Absenkung des Treibhausgasausstoßes. "Das bringt uns mittlerweile Richtung 2,4 Grad", sagte Schulze. Bei der Klimakonferenz im November werde es darauf ankommen, viele Länder für einen gemeinsamen Klimaschutz an Bord zu holen. Spätestens 2050 müsse die Menschheit klimaneutral leben.

"Jedes klimaschädliche Molekül ist eines zu viel"

Der Bericht werde die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen verdeutlichen, sagte der Meteorologe Peter Knippertz vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT): "Jedes klimaschädliche Molekül, das wir emittieren, ist eines zu viel, egal, ob es als Methan aus einem Schaf-Hintern in Neuseeland, oder als Kohlendioxid aus einem Auspuff in den USA oder einem Kraftwerk westlich von Köln kommt." Das Thema Klimaschutz sei ernst. "Wir müssen aufhören, uns etwas in die Tasche zu lügen", sagte er.

Klar sei bereits, dass mit zunehmender Erwärmung die Anzahl und Intensität von Extremereignissen steige, sagte Astrid Kiendler-Scharr, Leiterin des Instituts für Energie- und Klimaforschung am Forschungszentrum Jülich. Die Anzahl heißer Tage sei in Deutschland seit 1951 um fast 200 Prozent gestiegen, ebenso die Anzahl der Tage mit Starkregen. "Mit jedem zehntel Grad Erwärmung steigt das Risiko für Extreme und die Häufigkeit und Intensität der Extreme nimmt zu", sagte sie.

Nur 1,5 Grad Erderwärmung als Zielmarke

Im kommenden Jahr sollen zwei weitere Teile des Sachstandsberichts zu Folgen des Klimawandels und Möglichkeiten der Anpassung sowie zu Wegen zu einer Minderung der Treibhausgasemissionen folgen. Den Abschluss bildet ein Synthesebericht. Im Vordergrund steht dabei die Frage, wie das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens noch erreicht werden kann, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad, mindestens aber deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.

Der 1988 gegründete Weltklimarat veröffentlicht seit mehr als 30 Jahren Sachstandsberichte, die als wissenschaftliche Grundlage für internationale Klimakonferenzen verwendet werden. Für seinen Kampf gegen den Klimawandel erhielt der IPCC 2007 den Friedensnobelpreis. IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss zum Klimawandel).