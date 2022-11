Guterres sieht Menschheit auf Weg in die Klimahölle

UN-Generalsekretär António Guterres hat die zahlreichen zur Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich angereisten Staats- und Regierungschefs gewarnt, dass diese ohne verstärkte Zusammenarbeit im Klimaschutz das Überleben der Menschheit aufs Spiel setzten. "Die Menschheit hat eine Wahl: kooperieren oder umkommen", sagte Guterres am Montag in seiner Rede vor dem Plenum der COP27. Entweder gebe es einen "Klimasolidaritätspakt oder einen kollektiven Selbstmordpakt".

Trotz jahrzehntelanger Klimagespräche seien zu wenige Fortschritte gemacht worden, um den Planeten vor einer übermäßigen Erwärmung zu retten. Die Länder handelten zu langsam oder nur widerwillig. "Die Treibhausgasemissionen steigen weiter. Die globalen Temperaturen steigen weiter. Und unser Planet nähert sich schnell Wendepunkten, die das Klimachaos unumkehrbar machen werden", sagte er. "Wir sind auf einem Highway in die Klimahölle und haben den Fuß auf dem Gaspedal."

Von der Leyen: Müssen 1,5-Grad-Ziel in Reichweite halten

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Klimaschutz als größte Herausforderung hervorgehoben und sich zum 1,5-Grad-Ziel bekannt. "Wir stehen vor vielen Herausforderungen, aber der Klimawandel ist die größte", schrieb die deutsche Politikerin am Montag auf Twitter. Bei der COP27 gehe es darum, gegebene Versprechen umzusetzen. "Wir müssen alles tun, was wir können, um 1,5 Grad in Reichweite zu halten."

Bei der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 war vereinbart worden, Bemühungen zu intensivieren, um die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Klimaforscher sehen das Ziel allerdings in Gefahr und kritisieren, dass die geplanten Maßnahmen der Staaten bisher nicht ausreichen.

Von der Leyen schrieb, die EU bleibe mit Blick auf das Klimaziel auf Kurs. Sie verwies darauf, dass das "Fit for 55"-Klimapaket umgesetzt werde, welches die Treibhausgasemissionen der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduzieren soll - verglichen mit 1990. Die EU-Staaten und das Europaparlament verhandeln derzeit über die Details. Zudem stelle die EU massiv auf erneuerbare Energien um, schrieb von der Leyen.

Auch im Ausland bleibe die EU auf Kurs. Unter anderem arbeite man mit Partnern an der Anpassung an den Klimawandel und daran, Wälder wiederherzustellen. Außerdem habe die EU allein im vergangenen Jahr 23 Milliarden Euro zur Klimafinanzierung geleistet. Dies soll Entwicklungs- und Schwellenländer dabei unterstützen, Maßnahmen zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu unternehmen.

Macron fordert von China und USA Unterstützung für arme Länder

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA und China dazu aufgerufen, die unter dem Klimawandel leidenden ärmeren Länder besser zu unterstützen. "Die europäischen Länder zahlen bereits, (...) aber wir sind die Einzigen, die zahlen", sagte er am Rande der UN-Klimakonferenz. Es sei wichtig, "mehr Druck auf nicht-europäische, reiche Länder auszuüben", fügte er hinzu.

"Vor allem die USA und China müssen sich bewegen", sagte Macron nach einem Treffen mit jungen afrikanischen und französischen Klimaaktivisten. Frankreich und Europa seien auf gutem Wege, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu senken. Entscheidend sei es nun, dass die großen Schwellenländer "sehr schnell aus der Kohle aussteigen", sagte er.

Bei der UN-Klimakonferenz geht es nicht nur um ehrgeizigere Klimaschutzzusagen, sondern auch um die finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern, die bereits massiv unter Klimaschäden leiden.

UN-Kommissar warnt vor Klimaflucht

UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi appelliert an den Weltklimagipfel, eine "katastrophale Zukunft für Millionen Vertriebene" abzuwenden. Die Staats- und Regierungschefs müssten die Länder an der Front der Klimakrise dafür ausrüsten, sich auf Extremwetter vorzubereiten und die Auswirkungen des Klimanotstands zu mindern, erklärte Grandi zur Konferenz COP27.

Mehr als 70 Prozent der Flüchtlinge und Vertriebenen weltweit stammen nach Angaben der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (UNHCR) aus Ländern, die den Folgen des Klimawandels besonders ausgesetzt sind. Dazu zählen Afghanistan, die Demokratische Republik Kongo, Syrien und Jemen.

WTO: Handelsliberalisierung für Umweltgüter würde CO2-Ausstoß senken

Der CO2-Fußabdruck des globalen Handels sollte laut der Welthandelsorganisation (WTO) mit Hilfe niedrigerer Zölle und klimafreundlicherem Warentransport reduziert werden. Die Liberalisierung des Handels mit nachhaltiger Energietechnologie und umweltfreundlichen Produkten könne den weltweiten Ausstoß des Treibhausgases CO2 um rund 0,6 Prozent verringern, errechnete die WTO in ihrem diesjährigen Welthandelsbericht, der bei der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten vorgestellt wurde.

Der Bericht hob hervor, dass die Produktion und der Transport von Exportgütern für knapp 30 Prozent des weltweiten Ausstoßes an CO2 verantwortlich sei. Die Lösung ist aus Sicht der WTO jedoch nicht die Rückkehr zu innerstaatlicher oder regionaler Produktion mit kürzeren Verkehrswegen. Dies würde laut ihren Berechnungen Emissionen leicht reduzieren, aber gleichzeitig globalen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Stattdessen sollten Staaten Zölle und bürokratische Handelsbarrieren abbauen, um die globale Verbreitung von nachhaltigen Technologien zu ermöglichen, hieß es. Ärmere Länder, die besonders unter der Erderwärmung leiden, seien etwa auf Importe von klimaresistenten Nutzpflanzen, Wetterwarnsystemen und Technologie für die Wasserversorgung angewiesen.

