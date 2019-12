Weltklimagipfel in Madrid: Entscheidende Woche beginnt

Rettet die Erde, für den Wandel ist es noch nicht zu spät – mit solchen Slogans haben am Freitagabend Zehntausende in der Innenstadt von Madrid für mehr Klimaschutz demonstriert, allen voran die Symbolfigur der Bewegung, Greta Thunberg. Die 16-jährige schwedische Aktivistin und Begründerin der "Fridays-for-Future"-Bewegung stand mit ihrem Schild "Schulstreik fürs Klima" auf der Bühne und kritisierte die Politiker auf dem UN-Klimagipfel, der seit dem vergangenen Montag in Madrid stattfindet. Die Hoffnung finde man nicht in den Verhandlungssälen, sondern draußen bei den Menschen:

"Diejenigen, die an der Macht sind, müssen zu uns aufschließen. Denn wir sind im Augenblick diejenigen, die anführen. Sie müssen uns folgen, denn wir sind diejenigen, die zeigen, wo es hingeht." Greta Thunberg, Klimaaktivistin

Klimaschützer werden enttäuscht

Aber die Hoffnungen der Demonstranten auf schnelle, umfassende Maßnahmen für mehr Klimaschutz werden höchstwahrscheinlich enttäuscht. Schon jetzt ist klar: Beim Klimagipfel geht es um wichtige technische Fragen. In Madrid werden die Staaten aber nicht konkret sagen, was sie tun wollen, um das Ziel der Pariser Vereinbarung zu erreichen, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten. Die Chefin des UN-Klimasekretariats, Patricia Espinosa, erklärte zum Auftakt der Verhandlungen:

"Natürlich haben wir den Punkt Emissionsreduktion gar nicht auf der Tagesordnung. Deshalb wird es dazu auch keine eigene Entscheidung geben. Aber es gibt viele Tagesordnungspunkte und Gespräche auch auf höchster Ebene, wo es um ehrgeizigere Klimaschutzziele geht." Patricia Espimosa, Chefin UN-Klimasekretariat