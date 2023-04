Weltklimabericht: Temperaturanstieg, Gletscherschmelze, Hunger

Extreme Gletscherschmelze und eine rekordverdächtige Erwärmung der Ozeane heben den weltweiten Meeresspiegel immer rascher an. Dieser stieg zwischen 2013 und 2022 mehr als doppelt so schnell wie im ersten Jahrzehnt der Messungen zwischen 1993 und 2002 und erreichte im vergangenen Jahr einen neuen Rekordstand. Das teilte nun die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in ihrem Jahresbericht für 2022 mit. Im Schnitt stieg der Meeresspiegel in den vergangenen zehn Jahren jährlich um 4,62 Millimeter. Dies ergebe einen Gesamtanstieg von mehr als zehn Zentimetern seit Anfang der 1990er Jahre, erklärte die UN-Organisation in ihrem Bericht zu Auswirkungen des Klimawandels.

Treibhausgase erreichen Rekordwerte

Der Bericht zeige auch, dass die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre erneut Rekordwerte erreichten, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Das trage zur Erwärmung von Land und Wasser, zum Abschmelzen von Gletschern, zum Anstieg des Meeresspiegels sowie zur Erwärmung und Versauerung der Ozeane bei. Nach Angaben der WMO war 2022 wohl das fünft- oder sechstwärmste Jahr in der Geschichte der Menschheit, mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 1,15 Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt. Klimaforscher hatten davor gewarnt, dass die Welt 2023 oder 2024 einen neuen durchschnittlichen Temperaturrekord erreichen könnte.

Höhere Temperaturen und steigende Meeresspiegel

Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht des europäischen Klimabeobachtungsdienstes Copernicus gibt für Europa ebenfalls neue Rekorddaten bei der Klimaerwärmung an. Beide Berichte erschienen im Vorfeld des Earth Day, eines jeweils am 22. April begangenen weltweiten Aktionstages, der zu mehr Klimaschutz aufruft. Hinsichtlich der globalen Temperatur waren die Jahre von 2015 bis 2022 laut WMO-Bericht die acht wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, und dies trotz der abkühlenden Wirkung des La-Nina-Phänomens in den vergangenen drei Jahren. Die Meeresspiegel stiegen 2022 so schnell wie nie zu vor; das weltweit beobachtete Abschmelzen der Gletscher erreichte in Europa beispiellose Ausmaße. Beide Effekte würden sich noch über Jahrtausende fortsetzen, so der Bericht.

Starke wirtschaftliche und soziale Folgen für die Menschheit

WMO-Generalsekretär Petteri Taalas verwies auf die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Klimaveränderung. Während die Treibhausgasemissionen weiter anstiegen, seien vergangenes Jahr Abermillionen von Menschen von Dürren in Ostafrika, Starkregen in Pakistan oder Hitzewellen in China und Europa betroffen gewesen. Folgen seien Ernährungsunsicherheit und Massenmigration sowie Verluste und Schäden in Milliardenhöhe. Taalas mahnte erneut zum Ausbau von Frühwarnsystemen.

UN-Generalsekretär Guterres fordert schnellere Emissionssenkungen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres drängte anlässlich des Berichts auf stärkere und raschere Emissionssenkungen. "Wir haben die Werkzeuge, das Wissen und die Lösungen. Aber wir müssen das Tempo erhöhen", sagte er. Insbesondere in den gefährdetsten Ländern und den Gesellschaften, die am wenigsten zur Krise beigetragen hätten, müssten Investitionen in Anpassung und Widerstandsfähigkeit massiv aufgestockt werden.

Hunderte Millionen Menschen hungern und sind auf der Flucht

Der Klimabericht verweist darauf, dass 2021 weltweit 924 Millionen Menschen unter schwerer Ernährungsunsicherheit litten. Schätzungen gingen von 768 Millionen Unterernährten aus, die Hälfte von ihnen in Asien und ein Drittel in Afrika. Verminderte Ernteerträge und Exportverbote von Weizen und Reis aus Indien in Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg bedrohten Länder, die ihren Bedarf an Grundnahrungsmitteln nicht decken könnten.

Weiter erinnert der Bericht an die fast 1,2 Millionen Menschen, die in Somalia im Lauf eines Jahres aufgrund der Dürrekatastrophe fliehen mussten, während in Äthiopien 512.000 Binnenvertriebene im Zusammenhang mit der Trockenheit verzeichnet wurden. Von Überschwemmungen in Pakistan waren laut Klimabericht rund 33 Millionen Menschen betroffen, unter ihnen etwa 800.000 afghanische Flüchtlinge.

Mit Informationen von Reuters und KNA.