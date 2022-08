Weltkirchenrat: Diskussionen über Ukraine-Krieg und Nahost

Der Schatten des Ukrainekriegs liegt auch über dem Weltkirchentreffen, das am Mittwoch in Karlsruhe beginnt. Dort sollen rund 5.000 Christinnen und Christen aus mehr als 100 Ländern zusammenkommen. Sie wollen nicht nur über die ökumenische Theologie diskutieren, sondern auch konkret darüber beraten, wie in Zeiten des Krieges ein Dialog zwischen Christen aus der Ukraine und aus Russland möglich sein kann.

Russische und ukrainische Delegationen nehmen teil

An dem Gipfel wollen auch eine Delegation der russisch-orthodoxen Kirche und eine Delegation aus der Ukraine teilnehmen. Die russisch-orthodoxe Kirche mit mehr als 160 Millionen Mitgliedern ist seit 1961 Mitglied des Ökumenischen Rates. Forderungen nach einem Ausschluss wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurden bislang abgelehnt. Man setze auf Dialog, so der Ökumenische Rat.

Daher erinnerte Marianne Ejdersten, Sprecherin Ökumenischen Rats der Kirchen, zu Beginn an den Wert der Versammlung, um miteinander im Gespräch zu bleiben. "Wer außer uns könnte Christen aus aller Welt an einen Tisch bringen?", so Ejdersten. Dem 1948 gegründeten Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) gehören heute rund 350 christliche Kirchen und Gemeinschaften an. Nach eigenen Angaben vertritt der ÖRK damit weltweit mehr als 500 Millionen Christinnen und Christen.

Termin wegen Corona um ein Jahr verschoben

Für das diesjährige Treffen in Karlsruhe laufen die Vorbereitungen seit Jahren. Wegen Corona wurde der Termin aber um ein Jahr verschoben. Verschiedene Ausschüsse haben Papiere vorbereitet. Die Stadt Karlsruhe und die gastgebende badische Landeskirche organisieren ein Kultur- und Begegnungsprogramm mit Musik, Gottesdiensten und Diskussionsrunden. "Wir wollen Kirche als offen und dialoginteressiert erlebbar machen", sagt Bischöfin Heike Springhart. Über dem Karlsruher Schloss weht deshalb bis zum 8. September nicht die badische, sondern die Flagge des ÖRK.

Die Hauptaufgabe der Vollversammlung mit 800 stimmberechtigten Gesandten ist es, Themen und Schwerpunkte für die weltweite Ökumene-Arbeit der kommenden Jahre zu beschließen. Hier sind die Grenzen zwischen binnenkirchlichen und sozialpolitischen Fragestellungen fließend. Welche Antwort können christliche Gemeinschaften weltweit auf die sich verschärfende Hungerkrise und die Armutskonflikte geben? Wie lautet eine christliche Antwort auf Migration?

Am Tag der Schöpfung geht es um Natur und Artenvielfalt

Am kirchlichen "Tag der Schöpfung" am 1. September soll es um christliche Perspektiven im Kampf gegen den Klimawandel und für die Natur und Artenvielfalt gehen. Geplant ist ein großer Gottesdienst auf dem zentralen Marktplatz. "Wenn wir unser Verhalten nicht ändern, wird unser Planet in 50 Jahren unbewohnbar sein. Wir müssen jetzt handeln", sagt Ioan Sauca, Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen.

Die Bewahrung der Natur ist ein wichtiges theologisches Thema beim Ökumenischen Rat. Christen sollten für die "Heilung der gesamten Schöpfung" eintreten, so Saucas Forderung. Er wird nach der Versammlung in Karlsruhe als Generalsekretär aus dem Amt scheiden und an seinen gewählten Nachfolger, den Südafrikaner Jerry Pillay, übergeben.

Deutsche Delegation will israelfeindliche Beschlüsse verhindern

Obwohl die römisch-katholische Kirche kein Vollmitglied des Ökumenischen Rates ist, reist dennoch auch eine katholische Delegation unter anderem mit Vertretern aus dem Vatikan nach Karlsruhe.

Alle Entscheidungen müssen von allen Delegationen gebilligt werden, dieses Konsensprinzip schützt vor extremen Positionen. Für Unruhe sorgte bereits im Vorfeld die erwartete Debatte über den Nahostkonflikt. Besonders die deutschen Delegierten wollen Beschlüsse verhindern, die als israelfeindlich oder gar antisemitisch verstanden werden könnten. Aber es gibt im Ökumenischen Rat auch Stimmen, die mehr Unterstützung für christliche Gruppen im Nahen Osten fordern.

Weltkirchenrat steht wegen Nahost-Konflikt in der Kritik

Der Weltkirchenrat steht seit Jahren in der Kritik, im Nahost-Konflikt einseitig Partei für die Palästinenser zu ergreifen. Immer wieder weist der Rat diese Vorwürfe zurück. Er verurteile "jegliche Form von Gewalt, egal ob sie in den besetzten palästinensischen Gebieten vom Staat Israel ausgeht oder von bewaffneten palästinensischen Gruppen auf dem Gebiet des Staates Israel“, erklärte der geschäftsführende ÖRK-Generalsekretär Sauca zuletzt nach einem Besuch in der Krisenregion. Zugleich betonte der rumänisch-orthodoxe Priester Sauca: "Eine Kritik an der Politik der israelischen Regierung ist nicht per se antijüdisch."

Neben dem Vorwurf pro-palästinensischer Parteinahme sieht sich der ÖRK immer wieder dem Vorwurf der Israelfeindlichkeit ausgesetzt. So warf die jüdische Organisation B'nai B'rith dem designierten neuen Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, dem Theologieprofessor Jerry Pillay, eine "offene Feindschaft" gegenüber Juden und Israel vor.

Pillay habe Israel mit dem früheren südafrikanischen Apartheid-Staat verglichen. Dieser wehrt sich dagegen: "Der ÖRK würde nie eine Leitungsperson wählen, die auf irgendeine Art und Weise antisemitische Gesinnungen darstellt oder verbreitet. Der ÖRK fördert und nährt fortwährend Gerechtigkeit und Frieden und äußert immer wieder Bedenken in Bezug auf Fragen der Gerechtigkeit in Israel und Palästina.“ Pillay soll sein Amt im Januar 2023 antreten.

Auf deutsche Befindlichkeiten wenig Rücksicht nehmen

Auf der Vollversammlung in Karlsruhe könnte auch die Kairos-Palästina-Bewegung eine Rolle spielen. 2009 hatten führende Theologen und Bischöfe aus der Region und viele Konfessionen das sogenannten "Kairos-Palästina-Dokument" unterzeichnet. Darin wird die Besetzung der Palästinensergebiete "als Sünde gegen Gott und die Menschen" bezeichnet. Das sorgt bei jüdisch-christlichen Organisationen für Empörung. Das Papier sehe die Schuld des Nahostkonflikts einseitig bei den Israelis, heißt es.

Aus dem Weltkirchenrat gibt es bereits Signale, dass man in Karlsruhe auf deutsche Befindlichkeiten wenig Rücksicht nehmen werde. Deutsche Delegationen wollen Beschlüsse verhindern, die als israel- und judenfeindlich verstanden werden könnten. "Natürlich ist der deutsche Kontext ein besonders sensibler in einer solchen Debatte", sagte der Direktor der ÖRK-Kommission der Kirchen für internationale Angelegenheiten, Peter Prove, Ende Juli gegenüber dem evangelischen Magazin "Chrismon". Dennoch geht es laut Prove um "konkrete Gerechtigkeitsfragen, die in einer globalen Versammlung diskutiert werden müssen".