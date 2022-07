Welthungerhilfe: Rückschlag im Kampf gegen Mangelernährung

Bis zu 828 Millionen Menschen sind nach aktuellen UN-Berichten chronisch unterernährt. Eine der Hauptursachen neben dem Klimawandel für den wachsenden Hunger in der Welt sind die deutlich gestiegenen Getreidepreise, vor allem für Weizen. "Schon vor dem Krieg in der Ukraine waren die Preise deutlich gestiegen", sagt Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe, bei der Vorstellung des neuen Jahresberichts. "Mit dem Ukrainekrieg sind die Preise für Getreide aber explodiert und wir rechnen damit, dass die Zahl der Hungernden deutlich ansteigt, um 40 bis 60 Millionen Menschen." Die Folgen des Kriegs in der Ukraine spiegeln sich also noch gar nicht wider in den neuen Zahlen der Welthungerhilfe.

Kampf gegen Hunger als wichtiges politisches Ziel

Besonders dramatisch ist die Lage im Jemen, in Afghanistan und im Südsudan, aber auch in Madagaskar und den Ländern Ostafrikas, wo die Auswirkungen der Klimakrise heftige Dürren auslösen. Thieme spricht von einem Weckruf, endlich die Anstrengungen gegen den Klimawandel zu verstärken. Dieser führe zu immer gravierenderen Notlagen. Gleichzeitig lobt sie die Anstrengungen der internationalen Politik, den Kampf gegen den Hunger als wichtiges Ziel anzuerkennen. Die Mittel von 4,5 Milliarden Dollar, auf die man sich beim G7-Gipfel in Elmau verständigt hatte, würden jedoch nicht ausreichen, betont Thieme. "Wir brauchen ein Vielfaches der Summe, um den Hunger in der Welt besiegen zu können."

Rolle der Frauen im Kampf gegen den Hunger

"Für die Welthungerhilfe sind Frauen der Dreh- und Angelpunkt im Kampf gegen den Hunger", sagt Thieme. Zum einen haben sie die Möglichkeit durch ihre Wirtschaftsformen die Ernährung zu verbessern. Zum anderen sind sie vorsichtiger und sparsamer. "Wir wissen auch, je besser sie gebildet sind, desto weniger Kinder bekommen sie", meint Thieme. Mit dem positiven Einfluss von Frauen im Kampf gegen den weltweiten Hunger, damit beschäftigt sich auch der Passauer Entwicklungsökonom Michael Grimm. An der Universität Passau erforscht er mit seinem Team, wie das Empowerment von Frauen gegen Mangelernährung helfen kann. Dafür begleitet er wissenschaftlich mehrere Feldstudien in Afrika und Asien. Wichtig ist es beispielsweise, betont Grimm, dass Frauen mehr Landrechte bekommen, außerdem einen besseren Zugang zu Geld, Saatgut und Dünger. "Wenn man da Hürden aus dem Weg räumt, wäre es möglich mit den Ressourcen eine höhere Produktivität zu erreichen." Der positive Effekt zeigt sich nicht sofort, aber innerhalb von drei bis fünf Jahren. Frauen erzielen dann beispielsweise eine höhere Ernte, was wiederum gut für ihre Familien ist.

Spezielle Trainings für Frauen in der Landwirtschaft

Laut Grimm zeigen Studien aus Äthiopien, Bangladesch und Indonesien, dass auch die Kinder stark davon profitieren, wenn die Mütter mehr Verantwortung in der landwirtschaftlichen Produktion übernehmen: "Die sind in der Schule dann leistungsfähiger und erreichen häufig höhere Bildungsabschlüsse. Häufig ist das ein Ausweg aus der Armutsspirale." Der Entwicklungsökonom Grimm schildert am Beispiel Bangladesch, wie dort versucht wird, mit speziellen mehrmonatigen Trainings Frauen in die Lage zu versetzen, in der Landwirtschaft mehr Verantwortung zu bekommen: "Da werden ganz traditionelle Techniken vermittelt, wie man die Produktivität auf den Feldern steigern kann. Frauen bekommen die Möglichkeit Mikrokredite aufzunehmen." Wichtig ist es, möglichst die ganze Dorfgemeinschaft mitzunehmen, insbesondere die Männer und diejenigen, die in der Religion das Sagen haben. "Das ist ein zentraler Punkt bei der Arbeit vor Ort", betont Grimm "Viele der Normen werden nicht innerhalb der Familie festgesetzt. Selbst wenn einzelne bereit sind, von diesen Normen auszubrechen, ist es wichtig, die Akzeptanz der religiösen Führer zu gewinnen."

Außerdem kommt es darauf an, die Frauen zu motivieren, mehr Verantwortung zu übernehmen: "Dann gibt es Module, die versuchen, die Frauen psychologisch zu stärken, sie selbstbewusster zu machen. Es ist wichtig, den Frauen und auch ihren Männern zu zeigen, dass es für alle Vorteile bringt, wenn die Frauen mehr Einfluss haben auf die landwirtschaftliche Produktion."

Frauen-Empowerment in der Landwirtschaft wirkt langfristig

Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft zu stärken, hat vor allem auf längere Sicht und strukturell in den ärmsten Weltregionen eine positive Wirkung, sagt der Passauer Wissenschaftler Grimm. Kurzfristig hilft gegen den akuten Hunger aber nur humanitäre Soforthilfe und die ist dringend notwendig, meint er. Denn derzeit leidet auf dem afrikanischen Kontinent jeder fünfte Mensch an chronischem Hunger. 278 Millionen Menschen sind laut Welthungerhilfe betroffen. Das sind rund 20 Prozent der gesamten Bevölkerung Afrikas. Besonders dramatisch ist die Situation von Kindern. Im Jahr 2021 litten weltweit 45 Millionen Kinder an Auszehrung. Knapp 150 Millionen Kinder unter fünf Jahren zeigten Wachstumsverzögerungen. Und die Aussichten für die Zukunft sind nicht gut, wie die Präsidentin der Welthungerhilfe klar stellte: "Durch die Dürre und den Klimawandel geraten immer mehr Weltregionen in eine permanente Krisensituation."