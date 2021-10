Weltgrößtes Triceratops-Skelett für 6,6 Millionen versteigert

Mit dieser Summe hatte kaum jemand gerechnet. Im Pariser Auktionshaus Drouot wusste man zwar, dass das weltweit größte bekannte Triceratos-Skelett bei der Versteigerung Millionen einbringen würde. Doch "Big John", wie man den Dinosaurier nennt, übertraf die Erwartungen: Ein ungenannter US-amerikanischer Käufer ist bereit, 6,6 Millionen Euro dafür zu zahlen.

"Big John" ist 66 Millionen Jahre alt

Das Guinness-Buch der Rekorde erkennt "Big John" als das größte dokumentierte Skelett eines Triceratops an. Ein beeindruckendes Exemplar: etwas unter acht Meter lang. Der Schädel macht mehr als ein Drittel seiner Gesamtlänge aus. Das Alter wird auf mehr als 66 Millionen Jahre geschätzt.

Im Schlamm konserviert

Gefunden wurde der Dino 2014 im US-Bundesstaat South Dakota. Das Skelett ist zu rund 60 Prozent erhalten. Italienische Experten setzten den Schädel und die 200 Knochen akribisch zusammen. Dabei kam ihnen zugute, dass das Skelett gut erhalten ist: Das liegt wohl daran, dass "Big John" in einer Flussaue starb und durch den Schlamm konserviert wurde.

Unklare Zukunft

Was der anonyme Käufer mit dem Skelett vorhat, ist noch unklar. Er habe das Objekt gesehen und sich darin verliebt, sagte ein Vertreter nach der Versteigerung. Bisher wurde das Skelett in Paris ausgestellt, nun wird es in eine Privatsammlung in den USA überführt. Allerdings ist es auch möglich, dass "Big John" in einer Galerie oder einem Museum landet – und Besucher weiter zum Staunen bringt.