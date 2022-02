Welle zerschlägt Frontscheiben von Elbfähre - Drei Verletzte

Auf stürmischer Fahrt über die Elbe hat eine große Welle die Frontscheiben einer Hamburger Hafenfähre zerschlagen. Drei Fahrgäste seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fähre "Tollerort" war am Morgen im Sturm "Ylenia" von Teufelsbrück zum Anleger des Airbuswerks unterwegs, als die Welle über Bord gegen die Scheiben rollte. Ein Fahrgast hat die gefährliche Situation auf einem Video festgehalten und in den Sozialen Netzwerken geteilt.