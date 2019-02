Welche Themen sind eigentlich noch Ländersache?

Der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern kommt heute Abend zu Beratungen über den Digitalpakt Schule zusammen. Angestrebt ist eine Grundgesetzänderung, die dem Bund größere Möglichkeiten zur Unterstützung der Länder einräumen soll. Strittig ist vor allem, inwieweit der Bund die Vergabe seiner Mittel kontrollieren können soll. Im Falle einer Einigung könnte der Bundestag noch diese Woche über das Vermittlungsergebnis abstimmen.

Doch Bildung ist nicht der einzige Bereich, in dem die Länder das Sagen haben.

Sozialer Wohnungsbau

Mit der Föderalismusreform ist sozialer Wohnungsbau 2006 zur Ländersache geworden. Allerdings gibt der Bund den Ländern bis Ende 2019 Ausgleichsmittel für die Wohnraumförderung, die seitdem weggefallen ist. Wegen der Wohnungsnot in Ballungszentren hatte der Bund die Mittel für 2017 und 2018 auf 1,5 Milliarden Euro verdreifacht. In Bayern flossen 2017 435 Millionen Euro in Wohnraumförderung.

Der Bund will auch weiterhin sozialen Wohnungsbau fördern. Damit er aber eingreifen darf, muss das Grundgesetz geändert werden. Die aktuelle Debatte geht also nicht nur um den Digitalpakt, sondern auch um Förderung von sozialem Wohnungsbau.

Strafvollzug und Polizeirecht

Auch beim Strafvollzug und im Polizeirecht können die Länder seit der Föderalismusreform eigene Gesetze erlassen. Für viel Diskussionen hat das bayerische "Polizeiaufgabengesetz“ gesorgt, das im Mai 2018 in Kraft getreten ist. Demnach darf die Polizei schon bei "drohender Gefahr“ und nicht mehr nur bei "konkreter Gefahr“ eingreifen und Verdächtige in Präventivhaft nehmen.

Ladenschluss, Feiertage und Tanzverbot

Am offensichtlichsten sind die Unterschiede zwischen den Ländern wohl bei der Regelung für Ladenöffnungszeiten und Feiertagen. Mit der Föderalismusreform haben viele Bundesländer die Öffnungszeiten für Geschäfte verlängert, Bayern hält nach wie vor an der ehemals bundesweiten Regelung fest. In Bayern dürfen die Läden demnach von Montag bis Samstag von 6 – 20 Uhr öffnen. Mit dem Saarland hat Bayern somit die strengste Regelung bundesweit.

Bayern ist außerdem Spitzenreiter bei Feiertagen – im Freistaat gibt es 14 gesetzliche Feiertage. Nur der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist bundesrechtlich für alle Bundesländer festgelegt.

Zudem können die Länder selbst entscheiden, wann sie ein "Tanzverbot“ erlassen – zu welchen Feiertagen aus religiösen Gründen keine Tanzveranstaltungen in Diskotheken stattfinden dürfen. In Bayern gelten für Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag und Heiligabend Tanzverbote von 2- 24 Uhr.

Presse- und Rundfunkrecht

Das Bayerische Rundfunkgesetz bildet die gesetzliche Grundlage für den Bayerischen Rundfunk. Es legt den Programmauftrag, die Programmgrundsätze und die interne Organisation des Bayerischen Rundfunks fest. Auch in anderen Bundesländern regeln Staatsverträge und Rundfunkgesetze die Aufgaben der Landesrundfunkanstalten.

Außerdem tragen die Länder die Kosten für Infrastruktur für Pflege und Gesundheit und entscheiden über die Besoldung von Beamten.

Föderalismusreform sollte Klarheit bringen

Viele dieser Bereiche sind seit der Föderalismusreform 2006 in den Händen der Länder. Die Reform hatte zum Ziel, klarer zu regeln, wofür der Bund und wofür die Ländern zuständig sind. Befürworter hatten gesagt, dass beispielsweise der Bildungsföderalismus zu Wettbewerb zwischen den Ländern führe und somit einen Anreiz gebe, das eigene Bildungssystem zu optimieren. Kritiker bemängelten den Wettbewerb, er führe statt zu mehr Klarheit zu einem größeren Flickenteppich. Allerdings gibt es trotz der Reformen immer wieder Konfliktpotential zwischen Bund und Ländern, wie sich jetzt beim Thema Digitalpakt zeigt.