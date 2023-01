Welche Neujahrsbotschaften haben Selenskyj und Putin?

Den Durchhaltewillen der eigenen Bevölkerung zu stärken und dem Angreifer eindeutig zu signalisieren, dass er verlieren wird: Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj nutzte seine Neujahrsbotschaft, um seinen Landsleuten und den Verbündeten seinen größten Wunsch für 2023 zu übermitteln: Dass das neue Jahr das "Jahr der Rückkehr" sein wird. Der Rückkehr der Soldaten, der Rückkehr der Gefangenen, der Rückkehr der Flüchtlinge und schließlich der Rückkehr auf das gesamte Staatsgebiet.

In seiner 17-minütigen Videobotschaft blickte Selenskyj auch zurück auf das vergangene Jahr, "das am 24.Feburar begann". Den Ukrainern sei gesagt worden, dass sie keine andere Chance hätten, als sich zu ergeben. "Wir sagen: Wir haben keine andere Chance als zu gewinnen." Die Ukraine kämpfe gemeinsam und geeint, "in allen unseren Gebieten", fügte Selensky mit Blick auf die Regionen hinzu, die Russland besetzt hat. Anschließend dankte er seinen Landsleuten: "Ich bewundere Sie alle."

Die Wirkung von Selenskyjs Videobotschaften

Wie niemand vor ihm, ermöglicht der ukrainische Präsident seinen Landsleuten über seine täglichen Videobotschaften, das aktuelle Kriegsgeschehen und die Entbehrungen gemeinsam zu erleben und die Perspektive auf einen Sieg basierend auf demselben Wissen zu kalkulieren. Jeden Abend, seit dem 24. Februar, fasst er die tägliche ukrainische Antwort auf den russischen Angriffskrieg zusammen, würdigt die Leistungen der Streitkräfte, der Rettungskräfte, Eisenbahner und der unzähligen Helferinnen und Helfer.

Selenskyj spricht auch immer wieder die russische Bevölkerung direkt an, um die Kriegsrhetorik des Kremls zu erschüttern. Am Silvestertag, in russischer Sprache, sagte Selenskyj an Russinnen und Russen gewandt, dass Russland nicht mit der gesamten Nato Krieg führe, "wie Ihre Propagandisten lügen". Der Krieg diene auch nicht irgendeinem historischen Ziel. Er werde vielmehr "für eine Person" geführt, "die bis an ihr Lebensende an der Macht bleibt". Einem "terroristischen Staat wird nicht vergeben." Die Wirkung seiner Videobotschaften auf den Zusammenhalt der Ukrainer und auf die weitere Unterstützung durch die Verbündeten wird sich vermutlich erst rückblickend seriös beurteilen lassen.